Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 4 ноября, ожидается облачная погода, но с прояснениями. Синоптики не прогнозируют осадков в городе. Ожидается, что ночью температура воздуха составит около +5 °C, а днём — до +7 °C.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львове 4 ноября

Синоптики сообщают, что во Львове в течение дня небо будет периодически затягиваться облаками, однако ожидаются и небольшие прояснения.

Специалисты по прогнозу погоды не предвидят 4 ноября осадков, поэтому погода ожидается сухой.

Ветер северный, его скорость составит 3–4 м/с, известно, что такое направление ветра сохранится в среду.

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Атмосферное давление ожидается на уровне 742 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 78%.

Прогнозируется, что ночью 4 ноября температура воздуха составит примерно +5 °C, а днем столбики термометров покажут около +7 °C.

Новости Львова

Мы писали, что Россия атаковала Львовскую область беспилотниками, последствия зафиксированы. Сообщается, что повреждены пять жилых домов, автомобили и складское здание. К счастью, никто не пострадал.

Новини.LIVE сообщили, что в Бродах Львовской области произошел несчастный случай: подросток на электросамокате наехал на пожилую женщину на велосипеде. Сообщается, что его задержали правоохранители, а она находилась в больнице.