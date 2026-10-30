ДТП в Бродах 29 октября: столкнулись электросамокат и велосипед

Самокат. Фото: Полиция Львовской области

В городе Броды во Львовской области полиция возбудила уголовное дело после столкновения электросамоката с велосипедом. В результате аварии 77-летняя женщина оказалась в больнице, а 16-летнему водителю двухколесного транспорта теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Подросток наехал на самокате на пенсионерку

Во вторник, 29 октября, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкого транспорта. Около 15:40 в городе Броды на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Веселой не разминулись два человека.

Велосипед пенсионерки. Фото: Нацполиция Украины

По данным правоохранителей, 16-летний юноша, управлявший электросамокатом «Ninebot», столкнулся с велосипедом, на котором передвигалась 77-летняя местная жительница.

Пострадавшая пенсионерка. Фото: Нацполиция Украины

Удар не прошел бесследно для пожилой женщины. Пенсионерка получила телесные повреждения, после чего медики оперативно доставили ее в местную больницу для оказания помощи.

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Этот случай сразу привлек внимание правоохранителей, которые квалифицировали происшествие как серьезное правонарушение. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 291 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения действующих на транспорте правил. Если вина подростка будет доказана, максимальное наказание по этой статье предусматривает для него до пяти лет лишения свободы.

Новини.LIVE сообщали, что во Львовской области недавно произошло серьезное ДТП на трассе Львов — Краковец. Рейсовый автобус «Эталон» с 37-летним водителем столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 48-летний водитель. На месте аварии работают правоохранители.

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