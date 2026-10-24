Зіткнення автобуса та автівки. Фото: поліція Львівщини

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 07:00 на трасі Львів — Краковець. За попередньою інформацією правоохоронців, на дорозі зіткнулися рейсовий автобус "Еталон", яким керував 37-річний чоловік, і автомобіль Volkswagen Touareg під керуванням 48-річного водія.

Про це повідомляє поліція Львівщини, передає Новини.LIVE.

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Поліція встановлює причини аварії на Яворівщині

Унаслідок аварії травм зазнали обидва кермувальники. Також постраждали троє пасажирів автобуса — чоловіки віком 48 і 49 років та 42-річна жінка.

Аварія у Львові. Фото: поліція Львівщини

Усіх п’ятьох потерпілих госпіталізували. Наразі медики встановлюють діагнози.

Зіткнення автобуса та автівки. Фото: поліція Львівщини

За фактом ДТП слідчі Яворівського районного відділу поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Зіткнення автобуса та автівки. Фото: поліція Львівщини

Попередньо подію розглядають у межах ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями. Правоохоронці продовжують з’ясовувати причини та обставини зіткнення.

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