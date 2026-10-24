На Львівщині зіткнулися автобус та легковик: п'ятеро постраждалих
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 07:00 на трасі Львів — Краковець. За попередньою інформацією правоохоронців, на дорозі зіткнулися рейсовий автобус "Еталон", яким керував 37-річний чоловік, і автомобіль Volkswagen Touareg під керуванням 48-річного водія.
Про це повідомляє поліція Львівщини, передає Новини.LIVE.
Поліція встановлює причини аварії на Яворівщині
Унаслідок аварії травм зазнали обидва кермувальники. Також постраждали троє пасажирів автобуса — чоловіки віком 48 і 49 років та 42-річна жінка.
Усіх п’ятьох потерпілих госпіталізували. Наразі медики встановлюють діагнози.
За фактом ДТП слідчі Яворівського районного відділу поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Попередньо подію розглядають у межах ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями. Правоохоронці продовжують з’ясовувати причини та обставини зіткнення.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ДПСУ спростували інформацію про багатогодинні черги на українсько-польському кордоні. За даними речниці Західного регіонального управління ДПСУ Світлани Бурди, найбільші скупчення автомобілів зафіксували в пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" і "Нижанковичі". Водночас ці черги мають ситуативний характер і не пов’язані з тривалими зупинками через повітряні тривоги.
Як повідомляли Новини.LIVE, омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до "Укрзалізниці" через інцидент із поїздом сполученням Львів — Чернівці, який після завершення повітряної тривоги вирушив без 25 пасажирів. Людей евакуювали з вагонів через загрозу російського обстрілу, однак після відбою вони залишилися посеред поля. Лубінець розкритикував організацію евакуації та вимагає з’ясувати обставини події й подальшу долю пасажирів.