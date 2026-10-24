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Головна Львів На Львівщині зіткнулися автобус та легковик: п'ятеро постраждалих

На Львівщині зіткнулися автобус та легковик: п'ятеро постраждалих

Ua ru
24 жовтня 2026 15:29
ДТП на Львівщині: зіткнулися автобус і Volkswagen, п’ятеро постраждалих поліція Львівщини
Зіткнення автобуса та автівки. Фото: поліція Львівщини

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 07:00 на трасі Львів — Краковець. За попередньою інформацією правоохоронців, на дорозі зіткнулися рейсовий автобус "Еталон", яким керував 37-річний чоловік, і автомобіль Volkswagen Touareg під керуванням 48-річного водія.

Про це повідомляє поліція Львівщини, передає Новини.LIVE.

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Поліція встановлює причини аварії на Яворівщині

Унаслідок аварії травм зазнали обидва кермувальники. Також постраждали троє пасажирів автобуса — чоловіки віком 48 і 49 років та 42-річна жінка.

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Аварія у Львові. Фото: поліція Львівщини

Усіх п’ятьох потерпілих госпіталізували. Наразі медики встановлюють діагнози.

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Зіткнення автобуса та автівки. Фото: поліція Львівщини

За фактом ДТП слідчі Яворівського районного відділу поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Зіткнення автобуса та автівки. Фото: поліція Львівщини

Попередньо подію розглядають у межах ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями. Правоохоронці продовжують з’ясовувати причини та обставини зіткнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ДПСУ спростували інформацію про багатогодинні черги на українсько-польському кордоні. За даними речниці Західного регіонального управління ДПСУ Світлани Бурди, найбільші скупчення автомобілів зафіксували в пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" і "Нижанковичі". Водночас ці черги мають ситуативний характер і не пов’язані з тривалими зупинками через повітряні тривоги.

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ДТП аварія Львів Львівська область автобуси автомобіль
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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