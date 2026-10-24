Столкновение автобуса и автомобиля. Фото: полиция Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07:00 на трассе Львов — Краковец. По предварительной информации правоохранительных органов, на дороге столкнулись рейсовый автобус "Эталон", которым управлял 37-летний мужчина, и автомобиль Volkswagen Touareg под управлением 48-летнего водителя.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Полиция устанавливает причины аварии в Яворовском районе

В результате аварии травмы получили оба водителя. Также пострадали трое пассажиров автобуса — мужчины в возрасте 48 и 49 лет и 42-летняя женщина.

Авария во Львове. Фото: полиция Львовской области

Все пятеро пострадавших госпитализированы. В настоящее время медики устанавливают диагнозы.

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Столкновение автобуса и автомобиля. Фото: полиция Львовской области

По факту ДТП следователи Яворовского районного отдела полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Столкновение автобуса и легкового автомобиля. Фото: полиция Львовской области

Предварительно инцидент расследуется в рамках ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями. Правоохранители продолжают выяснять причины и обстоятельства столкновения.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ГПСУ опровергли информацию о многочасовых очередях на украинско-польской границе. По данным пресс-секретаря Западного регионального управления ГПСУ Светланы Бурды, наибольшие скопления автомобилей зафиксированы в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец" и "Нижанковичи". В то же время эти очереди носят ситуативный характер и не связаны с длительными остановками из-за воздушных тревог.

Как сообщали Новини.LIVE, омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в "Укрзализныцю" в связи с инцидентом с поездом маршрута Львов — Черновцы, который после окончания воздушной тревоги отправился без 25 пассажиров. Людей эвакуировали из вагонов из-за угрозы российского обстрела, однако после отбоя они остались посреди поля. Лубинец раскритиковал организацию эвакуации и требует выяснить обстоятельства происшествия и дальнейшую судьбу пассажиров.