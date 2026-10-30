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Головна Львів У Бродах підліток на самокаті збив пенсіонерку

У Бродах підліток на самокаті збив пенсіонерку

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30 жовтня 2026 10:24
ДТП у Бродах 29 жовтня: зіткнулися електросамокат і велосипед
Самокат. Фото: Поліція Львівської області

У місті Броди на Львівщині поліція відкрила кримінальне провадження після зіткнення електросамоката з велосипедом. Внаслідок аварії 77-річна жінка опинилася в лікарні, а 16-річному водію двоколісного транспорту тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області, передає Новини.LIVE.

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Підліток наїхав на самокаті на пенсіонерку

У вівторок, 29 жовтня, на Львівщині сталася дорожня пригода за участю легкого транспорту. Близько 15:40 у місті Броди на перехресті вулиць Січових Стрільців та Веселої не розминулися двоє людей.

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Велосипед пенсіонерки. Фото: Нацполіція України

За даними правоохоронців, 16-річний юнак, який керував електросамокатом "Ninebot", зіткнувся з велосипедом, на якому пересувалася 77-річна місцева жителька.

Броди ДТП
Постраждала пенсіонерка. Фото: Нацполіція України

Удар не минувся безслідно для літньої жінки. Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, після чого медики оперативно доставили її до місцевої лікарні для надання допомоги.

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Цей випадок одразу привернув увагу правоохоронців, які кваліфікували подію як серйозне правопорушення. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України, що стосується порушення чинних на транспорті правил. Якщо провину підлітка доведуть, максимальна санкція за цією статтею передбачає для нього до п'яти років позбавлення волі.

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ДТП самокати аварія Львів пенсіонери
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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