Спасатели на месте падения российского дрона. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi/

Во Львовской общине зафиксировали последствия атаки российских беспилотников. Повреждены пять жилых домов, три грузовых и несколько легковых автомобилей, а также складское здание. В Рясном-Русском дрон упал на недостроенный дом. Пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки дронов в Львовской общине

В кооперативе "Агрохимик" повреждены пять жилых домов и автомобиль. В Рясном-Русском российский беспилотник упал на недостроенный дом.

В Подрясном обломки вражеского дрона повредили два грузовых автомобиля, один легковой и пустое складское здание.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Пожаров также не зафиксировано. На местах работают соответствующие службы.

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