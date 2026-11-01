Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Атака дронов на Львовскую область: повреждены жилые дома и транспорт

Атака дронов на Львовскую область: повреждены жилые дома и транспорт

Ua ru
1 ноября 2026 12:17
Атака дронов на Львовскую область 1 ноября: повреждены пять домов и автомобили facebook.com/andriy.sadovyi/
Спасатели на месте падения российского дрона. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi/

Во Львовской общине зафиксировали последствия атаки российских беспилотников. Повреждены пять жилых домов, три грузовых и несколько легковых автомобилей, а также складское здание. В Рясном-Русском дрон упал на недостроенный дом. Пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

Реклама

Каковы последствия атаки дронов в Львовской общине

В кооперативе "Агрохимик" повреждены пять жилых домов и автомобиль. В Рясном-Русском российский беспилотник упал на недостроенный дом.

В Подрясном обломки вражеского дрона повредили два грузовых автомобиля, один легковой и пустое складское здание.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Пожаров также не зафиксировано. На местах работают соответствующие службы.

Читайте также:

Последние новости Львова

Как сообщали Новини.LIVE, на Львовщине на 1 ноября прогнозировали туман, дождь и гололед. Из-за ухудшения погодных условий водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах.

Также Новини.LIVE писали, что 30 октября в Бродах подросток на самокате сбил пенсионерку. В результате столкновения женщина получила травмы

Львовская область Андрей Садовый дроны разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации