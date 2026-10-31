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Головна Львів Туман, дощ і ожеледиця: прогноз погоди на Львівщині завтра

Туман, дощ і ожеледиця: прогноз погоди на Львівщині завтра

Ua ru
31 жовтня 2026 14:05
Туман, дощ і ожеледиця: прогноз погоди на Львівщині 1 листопада Новини.LIVE
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Початок листопада на Львівщині очікується з хмарною погодою та проясненнями. Місцями вночі 1 листопада, в неділю, пройде невеликий дощ. У Львові температура повітря вдень становитиме до +10 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 1 листопада

Львівські синоптики повідомляють, що перший день листопада у регіоні очікується хмарним, але з проясненнями. Вночі місцями прогнозується невеликий дощ, однак удень опадів не передбачається. 

У нічні та ранкові години можливий слабкий туман. Крім того, на окремих ділянках автомобільних доріг утвориться ожеледиця.

Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі  становитиме від - 2° С до +3° С, а вдень — +6...11°С.

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Якою буде погода у Львові 1 листопада

У місті Лева 1 листопада, в неділю, також очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме 0...+2° С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8…+10 °C. Дощів удень синоптики не прогнозують.

Інші новини Львова

Ми писали, що на Львівщині, в місті Броди, підліток на електросамокаті збив жінку похилого віку на велосипеді. Внаслідок аварії вона опинилась в лікарні, тим часом поліція затримала юнака, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Новини.LIVE інформували, що у Львові правоохоронці затримали чоловіка, який хотів "допомогти" клієнту незаконно виїхати з України до Молдови. За таку послугу він бажав отримати 7 тисяч доларів.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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