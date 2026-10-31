Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В начале ноября во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ночью 1 ноября, в воскресенье, пройдет небольшой дождь. Во Львове дневная температура воздуха составит до +10 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 1 ноября

Львовские синоптики сообщают, что первый день ноября в регионе ожидается облачным, но с прояснениями. Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, однако днем осадков не предвидится.

В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Кроме того, на отдельных участках автомобильных дорог образуется гололед.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от -2 °С до +3 °С, а днем — +6...11 °С.

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Какая будет погода во Львове 1 ноября

В городе Льва 1 ноября, в воскресенье, также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха составит 0...+2 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +8…+10 °C. Дождей днем синоптики не прогнозируют.

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