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Главная Львов Во Львове мужчина предлагал пересечь границу за 7 тыс. долларов

Во Львове мужчина предлагал пересечь границу за 7 тыс. долларов

Ua ru
28 октября 2026 14:04
Во Львове задержали мужчину, который за 7 тысяч долларов обещал переправить клиента в Молдову lviv.gp.gov.ua
Задержание злоумышленника. Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львове разоблачили 31-летнего мужчину, который помогал военнообязанному незаконно выехать за границу. Он предлагал переправить "клиента" в Молдову в обход пограничных пунктов за 7 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

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Нелегальное пересечение границы

Фигурант искал желающих через Telegram. Из соображений конспирации все указания передавались дистанционно с помощью того же мессенджера.

Нелегальний перетин кордону у Львові
Задержание злоумышленника. Фото: lviv.gp.gov.ua

Маршрут предусматривал несколько этапов перевозки. Сначала военнообязанного планировали доставить из Львова в Хмельницкий, где он должен был пересесть в другой автомобиль. После этого путь лежал в Черновицкую область, непосредственно к пункту пересечения государственной границы.

Мужчине также объясняли, как скрывать свои действия и вести себя после выезда. Среди инструкций было требование приобрести ножницы по металлу, чтобы перерезать пограничную сетку. Кроме того, заранее обсудили необходимую сумму наличных и способы их обмена на территории Молдовы.

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"Озвученная стоимость пересечения границы — 7 000 долларов США. Всю сумму нужно было оплатить перед выездом из Львова. Однако реализовать задуманное так и не удалось — "перевозчика" задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины после получения оговоренной суммы средств", — говорится в сообщении.

Допомога в незаконному перетині кордону
Средства, переданные для пересечения границы. Фото: lviv.gp.gov.ua

Задержанному объявили подозрение в организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины и содействии ее совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совершенной из корыстных мотивов, по предварительному сговору группой лиц. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Новости Львовской области

Как писали Новини.LIVE, 26 октября во Львове состоялась церемония прощания с народным артистом Украины Федором Стригуном. Актер, режиссер и преподаватель более трех десятилетий руководил Национальным театром имени Марии Заньковецкой.

А с 1 ноября 2026 года во Львове не планируют менять действующие тарифы на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте. Цены на воду, электроэнергию и газ останутся без изменений.

Ранее на трассе Львов — Краковец произошло ДТП. На дороге столкнулись рейсовый автобус "Эталон" и автомобиль Volkswagen Touareg. В результате аварии ранения получили оба водителя.

граница Львов Украина Telegram прокуратура
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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