Задержание злоумышленника. Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львове разоблачили 31-летнего мужчину, который помогал военнообязанному незаконно выехать за границу. Он предлагал переправить "клиента" в Молдову в обход пограничных пунктов за 7 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

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Нелегальное пересечение границы

Фигурант искал желающих через Telegram. Из соображений конспирации все указания передавались дистанционно с помощью того же мессенджера.

Задержание злоумышленника. Фото: lviv.gp.gov.ua

Маршрут предусматривал несколько этапов перевозки. Сначала военнообязанного планировали доставить из Львова в Хмельницкий, где он должен был пересесть в другой автомобиль. После этого путь лежал в Черновицкую область, непосредственно к пункту пересечения государственной границы.

Мужчине также объясняли, как скрывать свои действия и вести себя после выезда. Среди инструкций было требование приобрести ножницы по металлу, чтобы перерезать пограничную сетку. Кроме того, заранее обсудили необходимую сумму наличных и способы их обмена на территории Молдовы.

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"Озвученная стоимость пересечения границы — 7 000 долларов США. Всю сумму нужно было оплатить перед выездом из Львова. Однако реализовать задуманное так и не удалось — "перевозчика" задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины после получения оговоренной суммы средств", — говорится в сообщении.

Средства, переданные для пересечения границы. Фото: lviv.gp.gov.ua

Задержанному объявили подозрение в организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины и содействии ее совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совершенной из корыстных мотивов, по предварительному сговору группой лиц. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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