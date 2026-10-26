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Главная Львов Во Львове простились с народным артистом Украины Федором Стригуном

Во Львове простились с народным артистом Украины Федором Стригуном

Ua ru
26 октября 2026 16:49
Репортаж
26 октября во Львове похоронили народного артиста Украины Федора Стригуна Новини.LIVE/ Марта Байдака
Люди во время церемонии похорон Федора Стригуна. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака

26 октября во Львове простились с народным артистом Украины Федором Стригуном — актёром, режиссёром и педагогом, который более 30 лет возглавлял театр имени Марии Заньковецкой. Художника похоронили на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

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Как во Львове простились с Федором Стригуном

Церемония похорон состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. После этого на площади Рынок прошло общегородское прощание с художником, а затем его похоронили на Лычаковском кладбище.

Во Львове простились с народным артистом Украины Федором Стригуном - фото 1
Люди прощаются с актером. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Чем запомнился Федор Стригун

За свою творческую карьеру Стригун сыграл более 100 театральных ролей и поставил десятки спектаклей. Среди самых известных спектаклей с его участием и постановок — "Гайдамаки", "Маруся Чурай", "Гамлет" и "Ромео и Джульетта".

Во Львове простились с народным артистом Украины Федором Стригуном - фото 2
Люди во время церемонии похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Также художник возродил оперетты Ярослава Барнича "Гуцулка Ксеня" и "Шарика". В кино Федор Стригун запомнился ролями в фильмах "Пропавшая грамота", "Запорожец за Дунаем" и "Каменная душа".

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Церемония прощания с Федором Стригуном на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Почтение памяти народного артиста во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Он был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и академиком Национальной академии искусств Украины. Стригун также воспитал не одно поколение украинских актеров и режиссеров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 26 октября во Львовской области прогнозировались дожди, а в горных районах — мокрый снег. Из-за осадков и сильного ветра в регионе также могла ухудшиться видимость на дорогах.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 ноября во Львове не планировали менять основные тарифы на коммунальные услуги и общественный транспорт. В то же время в городе должны были ввести изменения в организации дорожного движения, в частности запретить остановку автомобилей на части улицы Городницкой и обустроить приподнятый пешеходный переход на Хуторовской.

Львов артисты театр актеры захоронения
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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