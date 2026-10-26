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У Львові попрощалися з народним артистом України Федором Стригуном

Ua ru
26 жовтня 2026 16:49
Репортаж
У Львові 26 жовтня поховали народного артиста України Федора Стригуна Новини.LIVE/ Марта Байдака
Люди під час церемонії поховання Федора Стригуна. Фото: Новини.LIVE/ Марта Байдака

У Львові 26 жовтня провели в останню путь народного артиста України Федора Стригуна — актора, режисера й педагога, який понад 30 років очолював театр імені Марії Заньковецької. Митця поховали на Личаківському цвинтарі.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.

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Як у Львові попрощалися з Федором Стригуном

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після цього на площі Ринок провели загальноміське прощання з митцем, а згодом його поховали на Личаківському цвинтарі.

У Львові попрощалися з народним артистом України Федором Стригуном - фото 1
Люди прощаються з актором. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Чим запам’ятався Федір Стригун

За свою творчу кар’єру Стригун зіграв понад 100 театральних ролей і здійснив десятки режисерських постановок. Серед найвідоміших вистав за його участю та постановок — "Гайдамаки", "Маруся Чурай", "Гамлет" і "Ромео і Джульєтта".

У Львові попрощалися з народним артистом України Федором Стригуном - фото 2
Люди під час церемонії поховання у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Також митець відродив оперети Ярослава Барнича "Гуцулка Ксеня" та "Шаріка". У кіно Федір Стригун запам’ятався ролями у фільмах "Пропала грамота", "Запорожець за Дунаєм" і "Камінна душа".

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Вшанування памʼяті народного артиста у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Він був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка та академіком Національної академії мистецтв України. Стригун також виховав не одне покоління українських акторів і режисерів.

Раніше Новини.LIVE писали, що 26 жовтня на Львівщині прогнозували дощі, а в гірських районах — мокрий сніг. Через опади та сильний вітер у регіоні також могло погіршитися бачення на дорогах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з 1 листопада у Львові не планували змінювати основні тарифи на комунальні послуги та громадський транспорт. Водночас у місті мали впровадити зміни в організації дорожнього руху, зокрема заборонити зупинку автомобілів на частині вулиці Городницької та облаштувати піднятий пішохідний перехід на Хуторівській.

Львів артисти театр актори поховання
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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