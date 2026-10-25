Трамвай їде по Львову. Ілюстративне фото: facebook.com/Lvivelectrotrans

З 1 листопада 2026 року у Львові не анонсували підвищення основних тарифів на комунальні послуги та громадський транспорт. Вартість води, електроенергії та газу залишатиметься на чинному рівні. Водночас у місті заплановані окремі зміни в організації дорожнього руху, які мають реалізувати на початку та протягом листопада.

Про те, скільки львів'яни платитимуть за комунальні послуги та проїзд, а також які зміни заплановані на дорогах у листопаді 2026 року, розповідають Новини.LIVE.

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Вартість проїзду у Львові з 1 листопада

У листопаді вартість проїзду в громадському транспорті Львова залишиться без змін. Міська влада раніше повідомляла, що підстав для нового перегляду тарифів наразі немає.

Після останнього підвищення у травні поїздка з транспортною карткою LeoCard коштує 23 грн, а для студентів — 11,50 грн. За оплату банківською карткою або смартфоном пасажири платять 26 грн, а готівкою у водія — 30 грн.

Місячний абонемент для студентів коштує 575 грн, для інших пасажирів — 1 150 грн. Штраф за безквитковий проїзд становить 520 грн.

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Отже, з 1 листопада пасажири продовжать користуватися громадським транспортом за чинними тарифами.

Тариф на воду у Львові в листопаді

У листопаді тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у Львові становитиме 56,38 грн за кубометр.

Із цієї суми 36,04 грн припадає на водопостачання, а 20,34 грн — на водовідведення. Такий тариф діє з 1 серпня 2026 року. Про його запровадження повідомляли у Львівській міській раді.

Станом на 25 жовтня нового підвищення вартості води з 1 листопада не анонсували.

Скільки коштуватиме електроенергія у листопаді

У листопаді побутові споживачі у Львові продовжать платити за електроенергію 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року, що дає змогу зберегти чинну ціну для населення.

Для власників двозонних лічильників у нічний час — із 23:00 до 07:00 — діє тариф 2,16 грн за кВт-год.

Для визначених категорій домогосподарств з електроопаленням, а також окремих негазифікованих будинків без централізованого теплопостачання в опалювальний період передбачений пільговий тариф 2,64 грн за кВт-год у межах установленого ліміту споживання.

Таким чином, з 1 листопада стандартний тариф на електроенергію для населення не змінюється.

Якою буде ціна газу у Львові

У листопаді клієнти "Нафтогазу", які користуються тарифним планом "Фіксований", продовжать платити 7,96 грн за кубометр газу.

Уряд продовжив дію спеціальних обов’язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це дає змогу зберегти чинну ціну на газ для населення протягом осінньо-зимового періоду.

Зазначена вартість стосується клієнтів "Нафтогазу" з тарифним планом "Фіксований". Для споживачів інших постачальників ціна може відрізнятися.

Які зміни заплановані на дорогах Львова

У Львові запланували зміни в організації дорожнього руху на кількох ділянках. Частину робіт мають виконати до початку листопада, інші — протягом місяця.

Зокрема, на вулиці Городницькій на ділянці від Замарстинівської до Квітової планували заборонити зупинку транспортних засобів з обох боків дороги. Для цього мають встановити відповідні дорожні знаки.

Таке рішення ухвалили після звернень мешканців, які скаржилися на ускладнений проїзд вулицею. Припарковані автомобілі займають одну зі смуг, через що водіям складно роз’їжджатися назустріч. Реалізувати зміни планували до 1 листопада 2026 року.

Ще одна зміна стосується вулиці Хуторівської, 40, де запланували облаштувати піднятий пішохідний перехід. Він має зробити перетин дороги зручнішим для пішоходів, зокрема людей на кріслах колісних, і спонукати водіїв знижувати швидкість. Завершити роботи планували до 15 листопада 2026 року.

Зазначені строки є запланованими: без актуального підтвердження міської ради не можна стверджувати, що роботи вже завершили або що їх виконають точно вчасно.

Отже, з 1 листопада у Львові не анонсували підвищення основних тарифів на комунальні послуги та громадський транспорт. Водночас містянам варто стежити за повідомленнями міської ради щодо впровадження змін в організації дорожнього руху.

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що у Львові розпочали монтаж перших балок нового шляхопроводу на перетині вулиць Шевченка та Ковча. Загалом планують встановити 12 балок, а будівництво завершити до кінця 2026 року. Після цього відремонтують старий міст і облаштують кільцевий рух, повідомив мер Андрій Садовий.

Новини.LIVE писали, що депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич розкритикував зростання цін на оренду житла у Львові, заявивши, що йому соромно за окремих орендодавців. Він також зазначив, що не має точних даних про кількість внутрішньо переміщених осіб у місті й не хоче називати неперевірені цифри. За словами депутата, частина переселенців повернулася додому або виїхала за кордон, однак у Львові залишаються люди, які втратили житло через російську окупацію.