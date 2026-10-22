Балки для шляхопроводу. Фото: Львівська міська рада

У Львові почали встановлювати перші балки нового шляхопроводу на перетині Шевченка та Ковча. Загалом їм буде 12. Будівництво планують завершити до кінця 2026 року.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

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Новий шляхопровід у Львові на перетині Шевченка та Ковча

Садовий зазначив, для проведення робіт залізниця виділяє спеціальне "вікно" між потягами.

Балки для шляхопроводу. Фото: Львівська міська рада

"Загалом таких балок буде дванадцять. Новий шляхопровід плануємо завершити до кінця року", — каже він.

Будівництво шляхопроводу у Львові. Фото: Львівська міська рада

За його словами, після цього відбудеться ремонт старого моста та організація кільцевого руху.

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