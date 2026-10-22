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Головна Львів У Львові монтують перші балки нового моста: деталі від Садового

У Львові монтують перші балки нового моста: деталі від Садового

Ua ru
22 жовтня 2026 12:53
У Львові монтують балки нового шляхопроводу на вулицях Шевченка та Ковча Львівська міська рада
Балки для шляхопроводу. Фото: Львівська міська рада

У Львові почали встановлювати перші балки нового шляхопроводу на перетині Шевченка та Ковча. Загалом їм буде 12. Будівництво планують завершити до кінця 2026 року.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

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Новий шляхопровід у Львові на перетині Шевченка та Ковча

Садовий зазначив, для проведення робіт залізниця виділяє спеціальне "вікно" між потягами. 

Будівництво шляхопроводу у Львові
Балки для шляхопроводу. Фото: Львівська міська рада

"Загалом таких балок буде дванадцять. Новий шляхопровід плануємо завершити до кінця року", — каже він.

Новий шляхопровід у Львові на перетині Шевченка та Ковча
Будівництво шляхопроводу у Львові. Фото: Львівська міська рада

За його словами, після цього відбудеться ремонт старого моста та організація кільцевого руху.

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міст Львів будівництво Андрій Садовий
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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