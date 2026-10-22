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Главная Львов Во Львове устанавливают первые балки нового моста: детали от Садового

Во Львове устанавливают первые балки нового моста: детали от Садового

Ua ru
22 октября 2026 12:53
Во Львове монтируют балки нового путепровода на улицах Шевченко и Ковча Львовский городской совет
Балки для путепровода. Фото: Львовский городской совет

Во Львове начали устанавливать первые балки нового путепровода на пересечении улиц Шевченко и Ковча. Всего их будет 12. Строительство планируется завершить к концу 2026 года.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

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Новый путепровод во Львове на пересечении улиц Шевченко и Ковча

Садовый отметил, что для проведения работ железнодорожные власти выделяют специальное "окно" между поездами.

Будівництво шляхопроводу у Львові
Балки для путепровода. Фото: Львовский городской совет

"Всего таких балок будет двенадцать. Новый путепровод планируем завершить до конца года", — говорит он.

Новий шляхопровід у Львові на перетині Шевченка та Ковча
Строительство путепровода во Львове. Фото: Львовский городской совет

По его словам, после этого состоится ремонт старого моста и организация кольцевого движения.

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Как писали Новини.LIVE, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение Львовского областного совета объявить 2027-й год годом Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича. Он заявил, что такие инициативы не способствуют укреплению доверия между странами.

А депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич раскритиковал повышение стоимости аренды жилья в городе. Он обратил внимание на завышенные цены, которые устанавливают некоторые владельцы недвижимости, а также подчеркнул важность вопросов поддержки ВПЛ.

мост Львов строительство Андрей Садовый
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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