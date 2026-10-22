Балки для путепровода. Фото: Львовский городской совет

Во Львове начали устанавливать первые балки нового путепровода на пересечении улиц Шевченко и Ковча. Всего их будет 12. Строительство планируется завершить к концу 2026 года.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

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Новый путепровод во Львове на пересечении улиц Шевченко и Ковча

Садовый отметил, что для проведения работ железнодорожные власти выделяют специальное "окно" между поездами.

Балки для путепровода. Фото: Львовский городской совет

"Всего таких балок будет двенадцать. Новый путепровод планируем завершить до конца года", — говорит он.

Строительство путепровода во Львове. Фото: Львовский городской совет

По его словам, после этого состоится ремонт старого моста и организация кольцевого движения.

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