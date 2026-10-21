Люди во Львове. Фото: Новини.LIVE

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич выразил недовольство ситуацией с ростом цен на аренду жилья во Львове. Он заявил, что его удивляет поведение отдельных арендодателей, которые устанавливают высокие цены. Также депутат поднял вопрос о количестве внутренне перемещенных лиц во Львове и обеспечении их необходимой помощью.

Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Что депутат Львовского горсовета сказал о ценах на аренду

"Это очень хороший вопрос, который меня, как львовянина, всегда удивлял наглостью определенных лиц и теми вещами, которые появляются в интернете. Мы видим, читаем. Немного стыдно за этих людей", — сказал Зинкевич.

Депутат также отметил, что не располагает точными статистическими данными о количестве переселенцев в городе и не хочет называть непроверенные цифры.

По словам Зинкевича, значительная часть людей, переехавших во Львов в начале полномасштабного вторжения в 2022 году из регионов, где нет активных боевых действий, впоследствии вернулась в свои дома. Другие уехали за границу, если смогли найти там место для проживания.

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В то же время во Львове остаются украинцы, лишившиеся своих домов из-за российской оккупации. Часть из них переехала за границу, а часть продолжает жить на западе Украины.

Зинкевич подчеркнул, что речь идет, в частности, о людях, чьи родные города остаются оккупированными. Он выразил уверенность, что Украина сможет вернуть эти территории.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 октября мэр Львова Андрей Садовый заявил о блокировании Государственным казначейством более 1,086 млрд гривен, предусмотренных на критически важные нужды города. В частности, задержано 17,9 млн гривен на выплату зарплат дворникам, из-за чего работники начинают увольняться.

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ и Национальная полиция раскрыли во Львовской области мошеннический колл-центр, участники которого похищали деньги граждан Украины и стран Евросоюза. Организаторы создавали фейковые женские аккаунты в соцсетях и на сайтах знакомств, а затем отправляли собеседникам вредоносные файлы под видом фотографий.