Люди у Львові. Фото: Новини.LIVE

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич висловив невдоволення ситуацією зі зростанням цін на оренду житла у Львові. Він заявив, що його дивує поведінка окремих орендодавців, які встановлюють високі ціни. Також депутат порушив питання кількості внутрішньо переміщених осіб у Львові та забезпечення їх необхідною допомогою.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Що депутат Львівської міськради сказав про ціни на оренду

"Це дуже гарне запитання, яке мене, як львів'янина, завжди дивувало від нахабності певних осіб і тих речей, які з'являються в інтернеті. Ми бачимо, читаємо. Трохи встидно за тих людей", — сказав Зінкевич.

Депутат також зазначив, що не має точних статистичних даних щодо кількості переселенців у місті й не хоче називати неперевірені цифри.

За словами Зінкевича, значна частина людей, які переїхали до Львова на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році з регіонів, де немає активних бойових дій, згодом повернулася до своїх домівок. Інші виїхали за кордон, якщо змогли знайти там місце для проживання.

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Водночас у Львові залишаються українці, які втратили свої домівки через російську окупацію. Частина з них переїхала за кордон, а частина продовжує жити на заході України.

Зінкевич наголосив, що йдеться, зокрема, про людей, чиї рідні міста залишаються окупованими. Він висловив упевненість, що Україна зможе повернути ці території.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив про блокування Державним казначейством понад 1,086 млрд гривень, передбачених на критично важливі потреби міста. Зокрема, затримано 17,9 млн гривень на виплату зарплат двірникам, через що працівники починають звільнятися.

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ та Національна поліція викрили на Львівщині шахрайський кол-центр, учасники якого викрадали гроші громадян України та країн Євросоюзу. Організатори створювали фейкові жіночі акаунти в соцмережах і на сайтах знайомств, а потім надсилали співрозмовникам шкідливі файли під виглядом фотографій.