Двірники прибирають вулиці міста. Ілюстративне фото: ЛКП Старий Львів

У Львові через затримки зарплат починають звільнятися двірники. Державне казначейство не проводить частину платежів міста, хоча кошти є на рахунках. Загалом заблоковано понад 1,086 млрд грн за кількома критично важливими напрямами.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у понеділок, 19 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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У Львові через затримку зарплат звільняються двірники

За словами Андрія Садового, серед заблокованих коштів — 17,9 млн грн, передбачених на зарплати двірникам. Через затримки виплат працівники, які щодня прибирають місто, починають звільнятися.

Проблеми виникли й із фінансуванням громадського транспорту. Йдеться про 158 млн грн, призначених, зокрема, на зарплати водіям трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також на пальне. Без нього транспорт не зможе виходити на маршрути.

"Станом на сьогодні заблоковано понад 1 мільярд 86 мільйонів гривень за кількома критично важливими напрямами. 158 мільйонів гривень — це кошти на роботу громадського транспорту, зокрема зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також пальне. Його ніхто не дає безкоштовно, і без нього транспорт просто не виїде на маршрути. Ще 17,9 мільйона гривень — це зарплати двірників. Людей, які щодня прибирають наше місто і мають право вчасно отримувати зароблені гроші", — наголосив Андрій Садовий.

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Окреме питання — фінансування соціальних перевезень. За словами міського голови, заборгованість за цим напрямом становить 1 млн 218 тис. грн.

Спеціалізований транспорт допомагає людям з інвалідністю, зокрема тим, хто проживає в міських прихистках, діставатися медичних закладів, проходити обстеження та отримувати необхідні послуги. Через блокування платежів забезпечення таких перевезень опинилося під загрозою.

"Ця послуга особливо важлива для людей з інвалідністю, зокрема тих, хто проживає в міських прихистках. Спеціалізований транспорт допомагає їм дістатися до медичних закладів, пройти обстеження, отримати необхідні послуги. Через блокування платежів під загрозою опиняється можливість забезпечувати такі перевезення. Ці гроші є на рахунках міста. Але казначейство не дає можливості ними скористатися.

Звертаюся до Уряду — розблокуйте платежі, які є критичними для життєдіяльності міста. Бо за кожною такою цифрою стоять конкретні люди, їхні родини та нормальна робота Львова", — наголосив Садовий.

Раніше Державна казначейська служба України призупинила проведення частини платежів міста та деяких комунальних підприємств. Це створило критичну ситуацію напередодні опалювального сезону.

На початку жовтня під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України за участю прем’єр-міністра Садовий уже порушував питання виплати заробітної плати працівникам комунальної сфери. Тоді він наголосив, що невиплата зароблених коштів є незаконною.

З аналогічною проблемою зіткнулися й інші міста. Асоціація міст України також звернулася до уряду з вимогою негайно розблокувати платежі територіальних громад.

Скриншот повідомлення Садового/Facebook

Новини.LIVE інформували, що раніше Андрій Садовий вже заявляв, що в місті залишаються непроведеними майже 2900 платежів на суму понад 1 млрд грн. Через затримки Казначейства комунальні підприємства змушені брати позики, щоб вчасно виплачувати зарплати працівникам. За словами Садового, аналогічна проблема триває близько місяця в інших містах України.

Новини.LIVE писали, що у Львові з 12 жовтня 2026 року запровадили два рівні повітряної тривоги: жовтий — у разі загрози ударних безпілотників і червоний — під час ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Для кожного рівня передбачили окремі голосові повідомлення після сигналу сирени. Також змінили оповіщення про відбій тривоги: його оголошують жіночим голосом без увімкнення сирени.