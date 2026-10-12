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Головна Львів Садовий: у Львові бракує коштів на зарплати комунальникам через затримки платежів

Садовий: у Львові бракує коштів на зарплати комунальникам через затримки платежів

Ua ru
12 жовтня 2026 17:48
Садовий заявив про затримку платежів Львова на понад 1 млрд грн
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УП

У Львові залишаються непроведеними майже 2900 платежів на загальну суму понад 1 млрд грн. Серед них — 140 млн грн, передбачених на зарплати водіїв громадського транспорту та двірників. Гроші є на рахунках міста, однак Казначейство не проводить платежі.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

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Чому комунальні підприємства змушені брати позики

Офіційного рішення уряду про блокування коштів, як стверджує Садовий, немає. Через затримки комунальні підприємства змушені брати позики, аби вчасно розраховуватися з працівниками.

Садовий: у Львові бракує коштів на зарплати комунальникам через затримки платежів - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

Міський голова наголосив, що проблема стосується не лише Львова: подібна ситуація, за його словами, триває близько місяця в різних містах України.

Садовий також попередив про можливі наслідки затримок. Зокрема, йдеться про штрафи та пеню за несвоєчасну оплату газу, електроенергії й податків, а також ризик кримінальної відповідальності керівників підприємств через невиплату зарплат.

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Мер звернувся до народних депутатів, які засідають у Верховній Раді, із закликом допомогти розв’язати проблему. 

"Місцеві громади не просять додаткових грошей. Ми просимо дати можливість користуватися власними коштами, щоб вчасно виплачувати людям зарплати", — наголосив Андрій Садовий.

Як повідомляли Новини.LIVE, Львів готується до можливих атак Росії на теплову інфраструктуру під час опалювального сезону. До кінця 2026 року біля міських шкіл планують облаштувати понад 70 котелень на дровах, а разом із резервними твердопаливними котлами в лікарнях та інших установах їхня загальна кількість становитиме близько 100.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 4 жовтня на вулиці Шолом-Алейхема у Львові стався конфлікт, під час якого хлопець погрожував використати зброю. Поліцейські Львівського районного управління №1 перевіряли обставини події та з’ясовували, хто міг брати участь у суперечці.

Верховна Рада Львів Андрій Садовий фінанси підприємства
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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