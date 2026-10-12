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Главная Львов Садовый: во Львове не хватает средств на зарплаты коммунальщикам из-за задержки платежей

Садовый: во Львове не хватает средств на зарплаты коммунальщикам из-за задержки платежей

Ua ru
12 октября 2026 17:48
Садовый заявил о задержке платежей Львова на сумму свыше 1 млрд грн
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УП

Во Львове остаются невыполненными почти 2900 платежей на общую сумму свыше 1 млрд грн. Среди них — 140 млн грн, предназначенных для выплаты зарплат водителям общественного транспорта и дворникам. Деньги есть на счетах города, однако Казначейство не проводит платежи.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

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Почему коммунальные предприятия вынуждены брать кредиты

Официального решения правительства о блокировке средств, как утверждает Садовый, нет. Из-за задержек коммунальные предприятия вынуждены брать кредиты, чтобы вовремя рассчитываться с работниками.

Садовый: во Львове не хватает средств на зарплаты коммунальщикам из-за задержки платежей - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

Мэр подчеркнул, что проблема касается не только Львова: подобная ситуация, по его словам, продолжается около месяца в разных городах Украины.

Садовый также предупредил о возможных последствиях задержек. В частности, речь идет о штрафах и пени за несвоевременную оплату газа, электроэнергии и налогов, а также о риске уголовной ответственности руководителей предприятий за невыплату зарплат.

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Мэр обратился к народным депутатам, заседающим в Верховной Раде, с призывом помочь решить проблему.

"Местные общины не просят дополнительных денег. Мы просим дать возможность пользоваться собственными средствами, чтобы вовремя выплачивать людям зарплаты", — подчеркнул Андрей Садовый.

Как сообщали Новини.LIVE, Львов готовится к возможным атакам России на тепловую инфраструктуру в течение отопительного сезона. До конца 2026 года возле городских школ планируется обустроить более 70 дровяных котельных, а вместе с резервными твердотопливными котлами в больницах и других учреждениях их общее количество составит около 100.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 4 октября на улице Шолом-Алейхема во Львове произошел конфликт, в ходе которого молодой человек угрожал применить оружие. Полицейские Львовского районного управления №1 проверяли обстоятельства происшествия и выясняли, кто мог участвовать в ссоре.

Верховная Рада Львов Андрей Садовый финансы предприятия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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