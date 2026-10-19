Дворники убирают улицы города. Иллюстративное фото: ЛКП Старий Львів

Во Львове из-за задержек с выплатой зарплат начинают увольняться дворники. Государственное казначейство не проводит часть платежей города, хотя средства на счетах имеются. Всего заблокировано более 1,086 млрд грн по нескольким критически важным направлениям.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в понедельник, 19 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Во Львове из-за задержки зарплат увольняются дворники

По словам Андрея Садового, среди заблокированных средств — 17,9 млн грн, предусмотренных на зарплаты дворникам. Из-за задержек выплат работники, которые ежедневно убирают город, начинают увольняться.

Проблемы возникли и с финансированием общественного транспорта. Речь идет о 158 млн грн, предназначенных, в частности, на зарплаты водителям трамваев, троллейбусов и автобусов, а также на топливо. Без него транспорт не сможет выходить на маршруты.

"На сегодняшний день заблокировано более 1 миллиарда 86 миллионов гривен по нескольким критически важным направлениям. 158 миллионов гривен — это средства на работу общественного транспорта, в частности зарплаты водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, а также топливо. Его никто не дает бесплатно, и без него транспорт просто не выйдет на маршруты. Еще 17,9 миллиона гривен — это зарплаты дворников. Людей, которые ежедневно убирают наш город и имеют право вовремя получать заработанные деньги", — подчеркнул Андрей Садовый.

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Отдельный вопрос — финансирование социальных перевозок. По словам городского головы, задолженность по этому направлению составляет 1 млн 218 тыс. грн.

Специализированный транспорт помогает людям с инвалидностью, в частности тем, кто проживает в городских приютах, добираться до медицинских учреждений, проходить обследования и получать необходимые услуги. Из-за блокировки платежей обеспечение таких перевозок оказалось под угрозой.

"Эта услуга особенно важна для людей с инвалидностью, в частности тех, кто проживает в городских приютах. Специализированный транспорт помогает им добраться до медицинских учреждений, пройти обследование, получить необходимые услуги. Из-за блокировки платежей под угрозой оказывается возможность обеспечивать такие перевозки. Эти деньги есть на счетах города. Но казначейство не дает возможности ими воспользоваться.

Обращаюсь к правительству — разблокируйте платежи, которые имеют критическое значение для жизнедеятельности города. Ведь за каждой такой цифрой стоят конкретные люди, их семьи и нормальная работа Львова", — подчеркнул Садовый.

Ранее Государственная казначейская служба Украины приостановила проведение части платежей города и некоторых коммунальных предприятий. Это создало критическую ситуацию в преддверии отопительного сезона.

В начале октября во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины с участием премьер-министра Садовый уже поднимал вопрос о выплате заработной платы работникам коммунальной сферы. Тогда он подчеркнул, что невыплата заработанных средств является незаконной.

С аналогичной проблемой столкнулись и другие города. Ассоциация городов Украины также обратилась к правительству с требованием немедленно разблокировать платежи территориальных общин.

Скриншот сообщения Садового/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что ранее Андрей Садовый уже заявлял, что в городе остаются невыполненными почти 2900 платежей на сумму свыше 1 млрд грн. Из-за задержек Казначейства коммунальные предприятия вынуждены брать кредиты, чтобы вовремя выплачивать зарплаты работникам. По словам Садового, аналогичная проблема продолжается около месяца в других городах Украины.

Новини.LIVE писали, что во Львове с 12 октября 2026 года ввели два уровня воздушной тревоги: жёлтый — в случае угрозы ударных беспилотников и красный — во время ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы. Для каждого уровня предусмотрены отдельные голосовые сообщения после сигнала сирены. Также изменили оповещение об отмене тревоги: его объявляют женским голосом без включения сирены.