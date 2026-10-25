Трамвай едет по Львову. Иллюстративное фото: facebook.com/Lvivelectrotrans

С 1 ноября 2026 года во Львове не планируется повышение основных тарифов на коммунальные услуги и общественный транспорт. Стоимость воды, электроэнергии и газа останется на текущем уровне. В то же время в городе запланированы отдельные изменения в организации дорожного движения, которые должны быть реализованы в начале и в течение ноября.

О том, сколько львовяне будут платить за коммунальные услуги и проезд, а также какие изменения запланированы на дорогах в ноябре 2026 года, рассказывают Новини.LIVE.

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Стоимость проезда во Львове с 1 ноября

В ноябре стоимость проезда в общественном транспорте Львова останется без изменений. Городские власти ранее сообщали, что оснований для нового пересмотра тарифов пока нет.

После последнего повышения в мае поездка с транспортной картой LeoCard стоит 23 грн, а для студентов — 11,50 грн. За оплату банковской картой или смартфоном пассажиры платят 26 грн, а наличными у водителя — 30 грн.

Месячный абонемент для студентов стоит 575 грн, для остальных пассажиров — 1 150 грн. Штраф за безбилетный проезд составляет 520 грн.

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Таким образом, с 1 ноября пассажиры продолжат пользоваться общественным транспортом по действующим тарифам.

Тариф на воду во Львове в ноябре

В ноябре тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение во Львове составит 56,38 грн за кубометр.

Из этой суммы 36,04 грн приходится на водоснабжение, а 20,34 грн — на водоотведение. Такой тариф действует с 1 августа 2026 года. О его введении сообщали во Львовском городском совете.

По состоянию на 25 октября о новом повышении стоимости воды с 1 ноября не объявляли.

Сколько будет стоить электроэнергия в ноябре

В ноябре бытовые потребители во Львове продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило действие специальных обязательств на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года, что позволяет сохранить действующую цену для населения.

Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время — с 23:00 до 07:00 — действует тариф 2,16 грн за кВт·ч.

Для определенных категорий домохозяйств с электроотоплением, а также отдельных негазифицированных домов без централизованного теплоснабжения в отопительный период предусмотрен льготный тариф 2,64 грн за кВт-ч в пределах установленного лимита потребления.

Таким образом, с 1 ноября стандартный тариф на электроэнергию для населения не изменяется.

Какой будет цена на газ во Львове

В ноябре клиенты "Нафтогаза", пользующиеся тарифным планом "Фиксированный", продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа.

Правительство продлило действие специальных обязательств на рынке природного газа до 31 марта 2027 года. Это позволяет сохранить действующую цену на газ для населения в течение осенне-зимнего периода.

Указанная стоимость касается клиентов "Нафтогаза" с тарифным планом "Фиксированный". Для потребителей других поставщиков цена может отличаться.

Какие изменения запланированы на дорогах Львова

Во Львове запланированы изменения в организации дорожного движения на нескольких участках. Часть работ должна быть выполнена до начала ноября, остальные — в течение месяца.

В частности, на улице Городницкой на участке от Замарстиновской до Квитовой планировали запретить остановку транспортных средств с обеих сторон дороги. Для этого должны установить соответствующие дорожные знаки.

Такое решение было принято после обращений жителей, которые жаловались на затрудненный проезд по улице. Припаркованные автомобили занимают одну из полос, из-за чего водителям сложно разъезжаться навстречу. Реализовать изменения планировали до 1 ноября 2026 года.

Еще одно изменение касается улицы Хуторивской, 40, где планируется обустроить приподнятый пешеходный переход. Он должен сделать переход дороги более удобным для пешеходов, в частности для людей в инвалидных колясках, и побудить водителей снижать скорость. Завершить работы планировалось до 15 ноября 2026 года.

Указанные сроки являются ориентировочными: без актуального подтверждения городского совета нельзя утверждать, что работы уже завершены или что их выполнят точно в срок.

Итак, с 1 ноября во Львове не анонсировали повышение основных тарифов на коммунальные услуги и общественный транспорт. В то же время горожанам стоит следить за сообщениями городского совета о внедрении изменений в организации дорожного движения.

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что во Львове начали монтаж первых балок нового путепровода на пересечении улиц Шевченко и Ковча. Всего планируется установить 12 балок, а строительство завершить до конца 2026 года. После этого отремонтируют старый мост и организуют кольцевое движение, сообщил мэр Андрей Садовый.

Новини.LIVE писали, что депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич раскритиковал рост цен на аренду жилья во Львове, заявив, что ему стыдно за отдельных арендодателей. Он также отметил, что не располагает точными данными о количестве внутренне перемещенных лиц в городе и не хочет называть непроверенные цифры. По словам депутата, часть переселенцев вернулась домой или уехала за границу, однако во Львове остаются люди, лишившиеся жилья из-за российской оккупации.