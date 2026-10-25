Дівчина йде по вулиці під час снігопаду. Фото: УНІАН

У понеділок, 26 жовтня, у Львові та Львівській області буде хмарно з проясненнями. Часом дощитиме, а вдень у горах місцями очікується мокрий сніг. Прогнозують вітер, а під час опадів видимість на дорогах може погіршитися. Також синоптики повідомили, якою буде пожежна небезпека в регіоні.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Реклама

Погода у Львові. Скриншот: УкрГМЦ

Погода у Львові 26 жовтня

У Львові буде хмарно з проясненнями. Часом йтиме дощ. Вітер зміниться з південно-західного на північно-західний, його швидкість становитиме 9–14 м/с.

Температура повітря впродовж доби буде в межах +7…+9 °C.

Реклама

Якою буде погода на Львівщині

У Львівській області також часом дощитиме. Вдень у горах місцями прогнозують дощ із мокрим снігом. Вітер буде південно-західним із переходом на північно-західний, 9–14 м/с.

Читайте також:

Температура повітря протягом доби становитиме від +5 до +10 °C.

Реклама

Під час опадів видимість на дорогах може погіршуватися. Водіям варто враховувати це під час поїздок.

Пожежна небезпека на Львівщині

26 жовтня на Львівщині прогнозують відсутність пожежної небезпеки, що відповідає 1-му класу. У Бродах очікується низький рівень пожежної небезпеки — 2-й клас.

Реклама

За таких погодних умов імовірність виникнення та поширення пожеж в екосистемах буде низькою. Водночас за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню, пожежі все ще можуть виникати.

Пожежна небезпека. Зображення: facebook.com/LvivMeteo

Останні новини Львівщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львові до 1 листопада планували заборонити зупинку транспорту на вулиці Городницькій, на ділянці від Замарстинівської до Квітової. Також до 15 листопада на вулиці Хуторівській, 40, мали облаштувати піднятий пішохідний перехід.

Реклама

Також Новини.LIVE писали, що близько 07:00 24 жовтня на трасі Львів — Краковець сталася ДТП за участю рейсового автобуса "Еталон" та автомобіля Volkswagen Touareg. За попередньою інформацією правоохоронців, автобусом керував 37-річний чоловік, а позашляховиком — 48-річний водій.