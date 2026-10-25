Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди завтра на Львівщині

Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди завтра на Львівщині

Ua ru
25 жовтня 2026 16:28
Погода у Львові та Львівській області 26 жовтня: дощі, вітер і мокрий сніг у горах УНІАН
Дівчина йде по вулиці під час снігопаду. Фото: УНІАН

У понеділок, 26 жовтня, у Львові та Львівській області буде хмарно з проясненнями. Часом дощитиме, а вдень у горах місцями очікується мокрий сніг. Прогнозують вітер, а під час опадів видимість на дорогах може погіршитися. Також синоптики повідомили, якою буде пожежна небезпека в регіоні.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Реклама
Прогноз погоди у Львові 25 жовтня
Погода у Львові. Скриншот: УкрГМЦ

Погода у Львові 26 жовтня

У Львові буде хмарно з проясненнями. Часом йтиме дощ. Вітер зміниться з південно-західного на північно-західний, його швидкість становитиме 9–14 м/с.

Температура повітря впродовж доби буде в межах +7…+9 °C.

Реклама

Якою буде погода на Львівщині

У Львівській області також часом дощитиме. Вдень у горах місцями прогнозують дощ із мокрим снігом. Вітер буде південно-західним із переходом на північно-західний, 9–14 м/с.

Читайте також:

Температура повітря протягом доби становитиме від +5 до +10 °C.

Реклама

Під час опадів видимість на дорогах може погіршуватися. Водіям варто враховувати це під час поїздок.

Пожежна небезпека на Львівщині

26 жовтня на Львівщині прогнозують відсутність пожежної небезпеки, що відповідає 1-му класу. У Бродах очікується низький рівень пожежної небезпеки — 2-й клас.

Реклама

За таких погодних умов імовірність виникнення та поширення пожеж в екосистемах буде низькою. Водночас за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню, пожежі все ще можуть виникати.

Прогноз пожежної небезпеки у Львівській області 26 жовтня
Пожежна небезпека. Зображення: facebook.com/LvivMeteo

Останні новини Львівщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львові до 1 листопада планували заборонити зупинку транспорту на вулиці Городницькій, на ділянці від Замарстинівської до Квітової. Також до 15 листопада на вулиці Хуторівській, 40, мали облаштувати піднятий пішохідний перехід.

Реклама

Також Новини.LIVE писали, що близько 07:00 24 жовтня на трасі Львів — Краковець сталася ДТП за участю рейсового автобуса "Еталон" та автомобіля Volkswagen Touareg. За попередньою інформацією правоохоронців, автобусом керував 37-річний чоловік, а позашляховиком — 48-річний водій.

Львів Львівська область сніг дощ прогноз погоди температура повітря Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації