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Главная Львов Дожди и мокрый снег: прогноз погоды на завтра во Львовской области

Дожди и мокрый снег: прогноз погоды на завтра во Львовской области

Ua ru
25 октября 2026 16:28
Погода во Львове и Львовской области 26 октября: дожди, ветер и мокрый снег в горах УНИАН
Девушка идёт по улице во время снегопада. Фото: УНИАН

В понедельник, 26 октября, во Львове и Львовской области будет облачно с прояснениями. Время от времени будут идти дожди, а днем в горах местами ожидается мокрый снег. Прогнозируют ветер, а во время осадков видимость на дорогах может ухудшиться. Также синоптики сообщили, какой будет пожарная опасность в регионе.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Львові 25 жовтня
Погода во Львове. Скриншот: УкрГМЦ

Погода во Львове 26 октября

Во Львове будет облачно с прояснениями. Время от времени будет идти дождь. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, его скорость составит 9–14 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет в пределах +7…+9 °C.

Какая будет погода на Львовщине

Во Львовской области также временами будет идти дождь. Днем в горах местами прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, 9–14 м/с.

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Температура воздуха в течение суток составит от +5 до +10 °C.

Во время осадков видимость на дорогах может ухудшаться. Водителям следует учитывать это во время поездок.

Пожарная опасность во Львовской области

26 октября во Львовской области прогнозируется отсутствие пожарной опасности, что соответствует 1-му классу. В Бродах ожидается низкий уровень пожарной опасности — 2-й класс.

При таких погодных условиях вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах будет низкой. В то же время при наличии источников возгорания, в частности открытого огня, пожары все еще могут возникать.

Прогноз пожежної небезпеки у Львівській області 26 жовтня
Пожарная опасность. Изображение: facebook.com/LvivMeteo

Последние новости Львовской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове до 1 ноября планировали запретить остановку транспорта на улице Городницкой, на участке от Замарстиновской до Квитовой. Также до 15 ноября на улице Хуторовской, 40, должны были обустроить приподнятый пешеходный переход.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что около 07:00 24 октября на трассе Львов — Краковец произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Эталон" и автомобиля Volkswagen Touareg. По предварительной информации правоохранительных органов, автобусом управлял 37-летний мужчина, а внедорожником — 48-летний водитель.

Львов Львовская область снег дождь прогноз погоды температура воздуха Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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