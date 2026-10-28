Затримання зловмисника. Фото: lviv.gp.gov.ua

У Львові викрили 31-річного чоловіка, який сприяв військовозобов’язаному у незаконному виїзді за кордон. Він пропонував переправити "клієнта" до Молдови поза пунктами пропуску за 7 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

Реклама

Нелегальний перетин кордону

Фігурант шукав охочих через Telegram. З міркувань конспірації всі вказівки передавали дистанційно за допомогою того самого месенджера.

Затримання зловмисника. Фото: lviv.gp.gov.ua

Маршрут передбачав декілька етапів перевезення. Спочатку військовозобов’язаного планували доправити зі Львова до Хмельницького, де він мав пересісти в інший автомобіль. Після цього шлях пролягав до Чернівецької області, безпосередньо до пункту перетину державного кордону.

Чоловікові також пояснювали, як приховувати свої дії та поводитися після виїзду. Серед інструкцій була вимога придбати ножиці для металу, аби перерізати прикордонну сітку. Крім того, заздалегідь обговорили необхідну суму готівки та способи її обміну на території Молдови.

Читайте також:

"Озвучена вартість перетину кордону — 7 000 доларів США. Усю суму потрібно було сплатити перед виїздом зі Львова. Проте реалізувати задумане так і не вдалося — "переправника" затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України після отримання обумовленої суми коштів", — йдеться у повідомленні.

Кошти, які передали для перетину кордону. Фото: lviv.gp.gov.ua

Затриманому оголосили підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні її вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії, аби встановити інших осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Новини Львівщини

Як писали Новини.LIVE, 26 жовтня у Львові відбулася церемонія прощання з народним артистом України Федором Стригуном. Актор, режисер і викладач понад три десятиліття керував Національним театром імені Марії Заньковецької.

А з 1 листопада 2026 року у Львові не планують змінювати чинні тарифи на комунальні послуги та проїзд у громадському транспорті. Ціни на воду, електроенергію й газ залишаться без змін.

Раніше на трасі Львів — Краковець сталася ДТП. На дорозі зіткнулися рейсовий автобус "Еталон" та автомобіль Volkswagen Touareg. Внаслідок аварії поранень зазнали обидва кермувальники.