Рятувальники на місці влучання російського дрона. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi/

У Львівській громаді зафіксували наслідки атаки російських безпілотників. Пошкоджено п'ять житлових будинків, три вантажні та кілька легкових автомобілів, а також складську будівлю. У Рясному-Руському дрон упав на недобудований будинок. Постраждалих немає.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки дронів у Львівській громаді

У кооперативі "Агрохімік" пошкоджено п'ять житлових будинків та автомобіль. У Рясному-Руському російський безпілотник упав на недобудований будинок.

У Підрясному уламки ворожого дрона пошкодили два вантажні автомобілі, один легковий та порожню складську будівлю.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Пожеж також не зафіксовано. На місцях працюють відповідні служби.

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