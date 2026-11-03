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Головна Львів До +7 °C і без опадів: прогноз погоди у Львові на завтра

До +7 °C і без опадів: прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
3 листопада 2026 17:40
До +7 °C і без опадів: прогноз погоди у Львові на 4 листопада Новини.LIVE
Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У Львові в середу, 4 листопада очікується хмарна погода, але з проясненнями. Синоптики не прогнозують опадів у місті. Прогнозується, що вночі температура повітря становитиме близько +5 °C, а вдень — до +7 °C.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Львові 4 листопада

Синоптики повідомляються, що у Львові протягом дня небо періодично затягуватимуть хмари, однак очікуються й невеличкі прояснення.

Фахівці прогнозу погоди не передбачають 4 листопада опадів, тому погода очікується сухою.

Вітер північний, його швидкість становитиме 3–4 м/с, відомо, що такий напрямок вітру збережеться в середу.

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Атмосферний тиск очікується на рівні 742 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 78%.

Спрогнозується, що вночі 4 листопада температура повітря становитиме приблизно +5 °C, тим часом вдень стовпчики термометрів покажуть близько +7 °C.

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Ми писали, що Росія атакувала Львівщину безпілотниками, наслідки зафіксовано. Повідомляється, що пошкоджено п'ять житлових будинків, автомобілі та складську будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.

Новини.LIVE інформували, що у Бродах Львівської області відбувся нещасний випадок: підліток на електросамокаті наїхав на літню жінку на велосипеді. Повідомляється, що його затримали правоохоронці, а вона перебувала в лікарні.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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