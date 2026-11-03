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Головна Львів У Львові із життя пішла 60-річна співачка Іванна Ткачик

У Львові із життя пішла 60-річна співачка Іванна Ткачик

Ua ru
3 листопада 2026 20:41
У Львові під час концерту раптово померла солістка тріо Крайня хата Іванна Ткачик facebook.com/culture.lviv.oda
Іванна Ткачик. Фото: facebook.com/culture.lviv.oda

У Львові 2 листопада із життя пішла 60-річна співачка та солістка жіночого вокального тріо "Крайня хата" Іванна Ткачик. Вона померла, коли перебувала в глядацькій залі, під час концерту саксофоніста Олега Баланка.

Про це Олег Баланко повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Смерть Іванни Ткачик

"Мені важко охарактеризувати свій душевний стан розпач, безвихідь, непоправимість втрати. Музична спільнота втратила прекрасну артистку, чудового організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик", — зазначив Баланко.

Іванна Ткачик
Померла Іванна Ткачик. Фото: facebook.com/oleg.balanko.2025

За його словами, артистка померла у кріслі концертної зали у Будинку офіцерів. Через це концерт зупинили.  Баланко висловив співчуття рідним та близьким.

За інформацією Zaxid.net, до прибуття бригади швидкої допомоги очевидці розпочали реанімаційні заходи із використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після цього допомогу продовжили медики.

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Попри понад 30 хвилин спроб реанімувати жінку, врятувати її не вдалося. За даними медиків, Іванна Ткачик мала порушення серцевого ритму.

Що відомо про Іванну Ткачик

Іванна Ткачик понад 35 років працювала адміністраторкою Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика

Також Ткачик була однією із засновниць жіночого вокального тріо "Крайня хата", яке виникло у Львові на початку 1990-х років. До першого складу гурту, окрім неї, входили Алла Пилипенко та Любов Фітьо.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 4 листопада у Львові буде хмарна погода без опадів. Вночі температура повітря очікується близько +5 °C, а вдень синоптики прогнозують до +7 °C.

А 1 листопада у Львівській громаді виявили пошкодження внаслідок російської атаки безпілотниками. Руйнувань зазнали житлові будинки, вантажівки, легкові автомобілі і складське приміщення.

смерть Львів концерт медики співачка
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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