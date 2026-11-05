Фицо во Львове объявил о выделении 500 тыс. евро Украине на генераторы
В четверг, 5 ноября, во Львов прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Известно, что в городе состоялся четвертый раунд межправительственных консультаций между Украиной и Словакией.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Визит Роберта Фицо во Львов
В ходе встречи представители обеих стран рассмотрели вопросы энергетической безопасности, сотрудничества в оборонной сфере, развития транспортной инфраструктуры и продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.
По итогам переговоров Словакия предоставит Украине 500 тысяч евро на приобретение генераторов, которые должны быть доставлены до конца ноября.
Кроме того, украинская железная дорога получит от страны три тепловоза.
Львов — последние новости
Как писали Новини.LIVE, 2 ноября во Львове умерла 60-летняя певица Иванна Ткачик, которая была солисткой женского вокального трио "Крайня хата". Ей стало плохо во время концерта саксофониста Олега Баланка.
А 1 ноября в Львовской громаде зафиксировали повреждения в результате российской атаки с использованием дронов. В частности, пострадали пять жилых домов, три грузовика, несколько легковых автомобилей и складское здание.