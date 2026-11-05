Премьер-министр Роберт Фицо и премьер Украины Сергей Корецкий. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В четверг, 5 ноября, во Львов прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Известно, что в городе состоялся четвертый раунд межправительственных консультаций между Украиной и Словакией.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Визит Роберта Фицо во Львов

В ходе встречи представители обеих стран рассмотрели вопросы энергетической безопасности, сотрудничества в оборонной сфере, развития транспортной инфраструктуры и продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

Роберт Фицо и Сергей Корецкий. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

По итогам переговоров Словакия предоставит Украине 500 тысяч евро на приобретение генераторов, которые должны быть доставлены до конца ноября.

Кроме того, украинская железная дорога получит от страны три тепловоза.

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Как писали Новини.LIVE, 2 ноября во Львове умерла 60-летняя певица Иванна Ткачик, которая была солисткой женского вокального трио "Крайня хата". Ей стало плохо во время концерта саксофониста Олега Баланка.

А 1 ноября в Львовской громаде зафиксировали повреждения в результате российской атаки с использованием дронов. В частности, пострадали пять жилых домов, три грузовика, несколько легковых автомобилей и складское здание.