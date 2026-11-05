Фіцо прибув до Львова: Словаччина виділить Україні 500 тисяч євро та передасть тепловози

Фіцо у Львові оголосив про 500 тис. євро для України на генератори
До Львова у четвер, 5 листопада, прибув премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Відомо, що у місті відбувся четвертий раунд міжурядових консультацій України та Словаччини.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Візит Роберта Фіцо у Львів
Під час зустрічі представники обох країн розглянули питання енергетичної безпеки, співпраці в оборонній сфері, розвитку транспортної інфраструктури та просування України на шляху до вступу в ЄС.
За результатами переговорів Словаччина надасть Україні 500 тисяч євро для придбання генераторів, які мають доправити до кінця листопада.
Крім того, українська залізниця отримає від країни три тепловози.
Львів — останні новини
Як писали Новини.LIVE, 2 листопада у Львові померла 60-річна співачка Іванна Ткачик, яка була солісткою жіночого вокального тріо "Крайня хата". Їй стало зле під час концерту саксофоніста Олега Баланка.
А 1 листопада у Львівській громаді виявили пошкодження внаслідок російської атаки дронами. Зокрема, постраждали п’ять житлових будинків, три вантажівки, кілька легкових автомобілів і складська споруда.