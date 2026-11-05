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Головна Львів Фіцо у Львові оголосив про 500 тис. євро для України на генератори

Фіцо у Львові оголосив про 500 тис. євро для України на генератори

Ua ru
5 листопада 2026 17:51
Репортаж
Фіцо прибув до Львова: Словаччина виділить Україні 500 тисяч євро та передасть тепловози
Премʼєр-міністр Роберт Фіцо та премʼєр України Сергій Корецький. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

До Львова у четвер, 5 листопада, прибув премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Відомо, що у місті відбувся четвертий раунд міжурядових консультацій України та Словаччини.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Візит Роберта Фіцо у Львів

Під час зустрічі представники обох країн розглянули питання енергетичної безпеки, співпраці в оборонній сфері, розвитку транспортної інфраструктури та просування України на шляху до вступу в ЄС.

Роберт Фіцо у Львові
Роберт Фіцо та Сергій Корецький. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

За результатами переговорів Словаччина надасть Україні 500 тисяч євро для придбання генераторів, які мають доправити до кінця листопада.

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Крім того, українська залізниця отримає від країни три тепловози.

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Як писали Новини.LIVE, 2 листопада у Львові померла 60-річна співачка Іванна Ткачик, яка була солісткою жіночого вокального тріо "Крайня хата". Їй стало зле під час концерту саксофоніста Олега Баланка.

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А 1 листопада у Львівській громаді виявили пошкодження внаслідок російської атаки дронами. Зокрема, постраждали п’ять житлових будинків, три вантажівки, кілька легкових автомобілів і складська споруда. 

Львів Словаччина Україна генератори Роберт Фіцо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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