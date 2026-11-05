Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо та премʼєр України Сергій Корецький. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у четвер, 5 листопада, відбулися міжурядові консультації України та Словаччини. До міста прибув премʼєр Словаччини Роберт Фіцо разом із представниками свого уряду. Зокрема, сторони обговорили безпеку енергетики, гуманітарну допомогу, розвиток транспортної інфраструктури, співпрацю в сфері оборони та євроінтеграцію України.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Міжурядові консультації України та Словаччини 5 листопада

За домовленостями, досягнутими під час переговорів, Словаччина профінансує придбання генераторів для України на суму 500 тисяч євро. Очікується, що обладнання доправлять до кінця листопада, аби посилити енергетичну автономність українських регіонів, зокрема прифронтових.

Делегації ставлять підписи. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Окрім цього, Словаччина передасть українській залізниці три тепловози для забезпечення її потреб.

Також сторони домовилися про створення двомовних навчальних закладів — українсько-англійської гімназії у Словаччині та словацько-англійської в Україні. Запустити проєкт планують із наступного навчального року.

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Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо та премʼєр України Сергій Корецький. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Серед інших домовленостей:

продовження співпраці в межах європейської оборонної програми SAFE;

розвиток енергетичних та інфраструктурних проєктів;

підтримка України в межах її європейської інтеграції.

Окремо під час зустрічі порушили питання завершення війни. Фіцо заявив, що Словаччина готова сприяти організації зустрічей, які могли б допомогти просунути мирний процес. Зокрема, він запропонував організувати поїздку українського прем’єр-міністра до Москви через Братиславу.

Роберт Фіцо та Сергій Корецький. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Водночас Фіцо наголосив, що для повноцінних мирних переговорів мають бути створені відповідні умови та атмосфера.

За результатами консультацій сторони підписали спільну декларацію про співробітництво, яка має закріпити досягнуті домовленості та визначити подальші кроки для їх реалізації.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, до Львова 5 листопада прибув Роберт Фіцо, аби взяти участь у четвертому раунді міжурядових консультацій України та Словаччини.

А 2 листопада стало відомо, що із життя пішла 60-річна співачка та солістка жіночого вокального тріо "Крайня хата" Іванна Ткачик. Вона померла під час концерту саксофоніста Олега Баланка.