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Главная Львов Ночью мороз и гололед: прогноз погоды во Львове на завтра

Ночью мороз и гололед: прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
6 ноября 2026 18:12
Погода во Львове 7 ноября: мороз до -5 °C и гололед Новини.LIVE
Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 7 ноября, во Львове ожидается облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Ночью и утром возможны слабый туман и гололед на отдельных участках дорог. Температура воздуха в городе ночью опустится до -5...-3 °C, а днем составит +5...+7 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Погода во Львовской области 7 ноября

По прогнозу синоптиков, погоду будет определять юго-восточная часть антициклона с центром над Польшей.

На территории Львовской области в течение дня будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, однако ночью и утром возможен слабый туман. На отдельных участках дорог образуется гололед.

Ветер будет северо-западным с переходом на северо-восточный, его скорость составит 3–8 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от -7...-2 °C, а днём — от +3...+8 °C.

Какая будет погода во Львове 7 ноября

Во Львове также ожидается облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. В ночные и утренние часы возможны слабый туман и гололед на отдельных участках дорог.

Ветер будет менять направление с северо-западного на северо-восточное, скорость — 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха составит -5...-3 °C, а днём воздух прогреется до +5...+7 °C.

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Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что во Львове состоялись межправительственные консультации Украины и Словакии с участием премьер-министра Роберта Фицо. По итогам встречи Словакия согласилась профинансировать закупку генераторов для Украины на 500 тысяч евро и передать украинской железной дороге три тепловоза. Также стороны договорились о создании двуязычных учебных заведений, развитии сотрудничества в области обороны и энергетики, а также обсудили возможности содействия мирному процессу.

Новини.LIVE писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 ноября прибыл во Львов для участия в четвёртом раунде межправительственных консультаций Украины и Словакии. В ходе переговоров стороны обсудили энергетическую безопасность, сотрудничество в сфере обороны, развитие транспортной инфраструктуры и евроинтеграцию Украины.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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