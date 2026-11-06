Люди йдуть містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 7 листопада, у Львові очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Уночі й уранці можливі слабкий туман та ожеледиця на окремих ділянках доріг. Температура повітря в місті вночі опуститься до -5...-3 °C, а вдень становитиме +5...+7 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Погода на Львівщині 7 листопада

За прогнозом синоптиків, погоду визначатиме південно-східна частина антициклону з центром над Польщею.

На території Львівської області протягом дня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, однак уночі та вранці можливий слабкий туман. На окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця.

Вітер буде північно-західним із переходом на північно-східний, його швидкість становитиме 3–8 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від -7...-2 °C, а вдень — від +3...+8 °C.

Якою буде погода у Львові 7 листопада

У Львові також очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. У нічні та ранкові години можливі слабкий туман і ожеледиця на окремих ділянках доріг.

Вітер змінюватиме напрямок із північно-західного на північно-східний, швидкість — 3–8 м/с.

Уночі температура повітря становитиме -5...-3 °C, а вдень повітря прогріється до +5...+7 °C.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що у Львові відбулися міжурядові консультації України та Словаччини за участю прем’єр-міністра Роберта Фіцо. За результатами зустрічі Словаччина погодилася профінансувати закупівлю генераторів для України на 500 тисяч євро та передати українській залізниці три тепловози. Також сторони домовилися про створення двомовних навчальних закладів, розвиток оборонної й енергетичної співпраці та обговорили можливості сприяння мирному процесу.

Новини.LIVE писали, що Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 листопада прибув до Львова для участі в четвертому раунді міжурядових консультацій України та Словаччини. Під час переговорів сторони обговорили енергетичну безпеку, оборонну співпрацю, розвиток транспортної інфраструктури та євроінтеграцію України.