Розтрощене авто. Фото: lv.npu.gov.ua

На Львівщині у четвер, 12 листопада, унаслідок ДТП загинула чотирирічна дівчинка. Трагедія сталась в Шептицькому районі, Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi. Водія затримали правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про смертельну ДТП на Львівщині

Поліція повідомила, що аварія сталась 12 листопада близько 14:00 на автодорозі "Шептицький — Радехів". 43-річний мешканець Шептицького був за кермом Mercedes-Benz ML 350, він виїхав на зустріч та зіткнувся з автомобілем Audi Q5. За кермом іншого авто перебував 29-річний житель Радехова, чотирирічна пасажирка дістала тяжкі тілесні ушкодження. Медикам не вдалось врятувати життя дитині, вона пішла з життя.

Автівка Audi Q5. Фото: lv.npu.gov.ua

Водія Mercedes-Benz затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція Львівщини повідомила про відкрите кримінальне впровадження, водію загрожує позбавлення волі та не тільки:

"За фактом слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", — йдеться в джерелі.

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Місце події. Фото: lv.npu.gov.ua

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