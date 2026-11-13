Разбитая машина. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львовской области в четверг, 12 ноября, в результате ДТП погибла четырехлетняя девочка. Трагедия произошла в Шептицком районе, Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi. Водителя задержали правоохранители.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о смертельном ДТП на Львовщине

Полиция сообщила, что авария произошла 12 ноября около 14:00 на автодороге "Шептицкий — Радехов". 43-летний житель Шептицкого находился за рулем Mercedes-Benz ML 350, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi Q5. За рулем другого автомобиля находился 29-летний житель Радехова, четырехлетняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения. Медикам не удалось спасти жизнь ребенку, она скончалась.

Автомобиль Audi Q5. Фото: lv.npu.gov.ua

Водителя Mercedes-Benz задержали правоохранители в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция Львовской области сообщила об открытом уголовном производстве, водителю грозит лишение свободы и не только:

"По данному факту следователи отдела по расследованию уголовных дел с участием детей следственного управления полиции Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", — говорится в источнике.

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В настоящее время дело расследуется, обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

Место происшествия. Фото: lv.npu.gov.ua

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