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Главная Львов Во Львовской области в ДТП погибла четырехлетняя девочка: водителя задержали

Во Львовской области в ДТП погибла четырехлетняя девочка: водителя задержали

Ua ru
13 ноября 2026 13:09
В Львовской области произошло ДТП: погиб четырехлетний ребенок, водитель задержан lv.npu.gov.ua
Разбитая машина. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львовской области в четверг, 12 ноября, в результате ДТП погибла четырехлетняя девочка. Трагедия произошла в Шептицком районе, Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi. Водителя задержали правоохранители.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о смертельном ДТП на Львовщине

Полиция сообщила, что авария произошла 12 ноября около 14:00 на автодороге "Шептицкий — Радехов". 43-летний житель Шептицкого находился за рулем Mercedes-Benz ML 350, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi Q5. За рулем другого автомобиля находился 29-летний житель Радехова, четырехлетняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения. Медикам не удалось спасти жизнь ребенку, она скончалась.

Автівка Audi Q5, за її кермом був 29-річний житель Радехова, в цьому автомобілі знаходилась чотирирічна дівчинка, вона пішла з життя. Фото: lv.npu.gov.ua
Автомобиль Audi Q5. Фото: lv.npu.gov.ua

Водителя Mercedes-Benz задержали правоохранители в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция Львовской области сообщила об открытом уголовном производстве, водителю грозит лишение свободы и не только:

"По данному факту следователи отдела по расследованию уголовных дел с участием детей следственного управления полиции Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", — говорится в источнике.

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В настоящее время дело расследуется, обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

Місце ДТП на Львівщині, яке трапилось вранці 12 листопада, Mercedes-Benz ML 350 зіштовхнувся з Audi Q5, внаслідок аварії померла чотирирічна дівчинка. Фото: lv.npu.gov.ua
Место происшествия. Фото: lv.npu.gov.ua

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что недавно во Львове произошло ДТП с участием трамвая, двух легковых автомобилей и автобуса. В результате инцидента пострадали три человека, также зафиксированы значительные повреждения транспортных средств.

Мы писали, что после трагедии в семье певицы Ирины Федишин заявление сделали в больнице Святой Анны. Там сообщили, что врач роддома навещала артистку на дому и проверяла её состояние, хотя такие действия запрещены. По результатам проверки Минздрава врача уволили.

ДТП трагедия авария Львов авто Львовская область
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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