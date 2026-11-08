Певица Ирина Федишин. Фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7

В больнице Львова прокомментировали трагедию в семье певицы Ирины Федишин. В медицинском учреждении заявили, что врач, осматривавшая Федишин перед госпитализацией, уже уволена. Родильный дом Святой Анны проверили сотрудники Минздрава.

Об этом говорится в заявлении больницы, опубликованном в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Львовская больница прокомментировала трагедию Ирины Федишин

Представители роддома №1 заявили в посте в Instagram, что трагедия Ирины Федишин и ее обстоятельства уже активно изучаются и расследуются. Они сообщили о внеплановой проверке Минздрава, больница получила замечания, которые должна устранить до 1 декабря. Продолжаются организационные меры по улучшению работы медиков.

"29–30 октября в больнице прошла внеплановая проверка Министерства здравоохранения Украины. Клинико-экспертная комиссия Минздрава оценила качество оказанной медицинской помощи. Этот случай также был рассмотрен на медицинском совете нашего медицинского учреждения. По результатам государственного надзора больница получила замечания, которые должны быть устранены до 1 декабря. Мы уже работаем над их выполнением. В частности, привлекли врачей к круглосуточному дежурству на УЗИ. Также продолжается работа над другими организационными мерами", — говорится в источнике.

Из сообщения стало известно, что врач, осматривавшая Федишин до госпитализации, уже уволена. Медик осматривала артистку на дому — это грубое нарушение правил.

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"Отдельно хотим отметить, что врач, которую Ирина выбрала для родов и которая осматривала её на дому до госпитализации, больше не работает в больнице Святой Анны. Оказание медицинской помощи за пределами учреждения без разрешения врачом — это грубое нарушение правил работы больницы. После того как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены", — написали в больнице.

По их словам, окончательные решения по итогам рассмотрения заключения клинико-экспертной комиссии пока не приняты. Их передадут Минздраву Украины в установленные сроки. В медицинском учреждении подчеркнули, что врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь Ирины Федишин. Они выразили соболезнования родственникам и добавили, что "открыты для диалога и готовы дать разъяснения".

"Хотим поблагодарить команду врачей Больницы Святой Анны, которые в критический момент боролись за жизнь Ирины. Благодаря их профессиональным действиям её жизнь удалось спасти. Мы понимаем, что для семьи никакие проверки, выводы комиссий или изменения в работе больницы не могут компенсировать утрату. Но наш долг — сделать все, что в наших силах, чтобы обстоятельства этой трагедии получили надлежащую оценку, а недостатки были устранены... Мы открыты для диалога с семьёй и готовы предоставить все необходимые разъяснения", — добавили в медучреждении.

Украинская певица Ирина Федишин потеряла дочь на 35 неделе беременности 13 октября 2026 года. В результате осложнений артистка понесла значительную кровопотерю, а врачам пришлось провести ей сложную операцию, чтобы спасти жизнь.

Новости Львова

Мы писали, что во Львове произошло ДТП с участием автобуса №48, трамвая и двух легковых автомобилей. Транспорт получил существенные повреждения, известно о пострадавших. Причиной аварии, вероятно, стало плохое самочувствие водителя во время движения.

Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября во Львов прибыл представитель Словакии Роберт Фицо вместе с представителями правительства. По его словам, Словакия выделит 500 тысяч евро на закупку генераторов для Украины, доставить оборудование планируют до конца ноября.