Співачка Ірина Федишин. Фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7

У лікарні Львова прокоментували трагедію в родині співачки Ірини Федишин. У медичному закладі заявили, що лікарку, яка оглядала Федишин до госпіталізації вже звільнено. Пологовий будинок Святої Анни перевірили співробітники МОЗ.

Про це йдеться в заяві лікарні, оприлюдненій в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Львівська лікарня прокоментувала трагедію Ірини Федишин

Представники пологового будинку №1 заявили в дописі Instagram, трагедію Ірини Федишин та її обставини вже активно досліджують та розслідують. Вони повідомили про позапланову перевірку МОЗ, лікарня отримала зауваження, які має усунути до 1 грудня. Тривають організаційні заходи задля покращення роботи медиків.

"29–30 жовтня в лікарні відбулася позапланова перевірка Міністерства охорони здоров’я України. Клініко-експертна комісія МОЗ оцінила якість наданої медичної допомоги. Цей випадок також було розглянуто на медичній раді нашого медичного закладу. За результатами державного нагляду лікарня отримала зауваження, які мають бути усунені до 1 грудня. Ми вже працюємо над їх виконанням. Зокрема, залучили лікарів до цілодобового чергування на УЗД. Також триває робота над іншими організаційними заходами", — йдеться в джерелі.

З допису стало відомо, що лікарку, яка оглядала Федишин до госпіталізації вже звільнено. Медик оглядала артистку вдома — це грубе порушення правил.

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"Окремо хочемо зазначити, що лікарка, яку Ірина обрала для пологів і яка оглядала її вдома до госпіталізації, більше не працює в Лікарні Святої Анни. Надання медичної допомоги поза межами закладу без дозволу лікаркою — це грубе порушення правил роботи лікарні. Після того як керівництву стало відомо про це порушення, трудові відносини з лікарем були припинені", — написали в лікарні.

За їх словами, остаточні рішення за підсумками розгляду висновку клініко-експертної комісії поки не ухвалені. Їх передадуть МОЗ України у визначені терміни. У медичному закладі наголосили, що лікарі робили все можливе, щоб зберегти життя Ірини Федишин. Вони висловили співчуття родичі та додали, що "відкриті до діалогу та готові надати роз'яснення".

"Хочемо подякувати команді лікарів Лікарні Святої Анни, які в критичний момент билися за життя Ірини. Завдяки їхнім професійним діям її життя вдалося врятувати. Ми розуміємо, що для сім'ї жодні перевірки, висновки комісій чи зміни роботи лікарні не можуть компенсувати втрату. Але наш обов'язок — зробити все залежне від нас, щоб обставини цієї трагедії отримали належну оцінку, а недоліки були усунені... Ми відкриті до діалогу з сім'єю та готові надати всі необхідні роз'яснення", — додали в медустанові.

Українська співачка Ірина Федишин втратила доньку на 35-му тижні вагітності 13 жовтня 2026 року. Унаслідок ускладнень артистка зазнала значної крововтрати, а лікарям довелося провести їй складну операцію, щоб урятувати життя.

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