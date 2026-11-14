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Главная Львов Во Львовской области столкнулись два авто: четыре человека ранены

Во Львовской области столкнулись два авто: четыре человека ранены

Ua ru
14 ноября 2026 15:20
ДТП во Львовской области 13 ноября: столкнулись Citroen и Suzuki Нацполиция
ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

В Львовской области возле села Савчин Шептицкого района 13 ноября около 21:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение автомобилей Citroen C4 Picasso и Suzuki S-Cross. В результате аварии ранения получили четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

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ДТП во Львовской области

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Citroen C4 Picasso, которым управлял 26-летний львовянин, и Suzuki S-Cross под управлением 25-летнего жителя Львова", — говорится в сообщении.

ДТП у Львівській області 13 листопада
Последствия ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция
ДТП на Львівщині 13 листопада
Столкновение автомобилей во Львовской области. Фото: Нацполиция

В результате столкновения получили травмы водители обоих автомобилей, 25-летняя пассажирка Suzuki S-Cross из Львова и 20-летний пассажир Citroen C4 Picasso из Львовского района. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

ДТП біля села Савчин 13 листопада
ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция
Зіткнення авто біля села Савчин у Львівській області 13 листопада
ДТП возле села Савчин. Фото: Нацполиция

Правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на такой же срок.

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Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Как писали Новини.LIVE, 12 ноября во Львовской области произошло ДТП. Известно, что Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi. В результате аварии погибла четырехлетняя девочка.

А 6 ноября во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили как минимум три человека, а транспортные средства понесли серьезные повреждения.

ДТП авария полиция Львовская область автомобиль
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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