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Главная Львов Во Львовской области полицейские задержали мужчину с гранатой

Во Львовской области полицейские задержали мужчину с гранатой

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 14:55
Во Львовской области полицейские задержали мужчину с гранатой
Полицейский возле здания полиции. Фото: Нацполиция Львовской области

Во Львовской области полицейские задержали водителя электроскутера, который перевозил в сумке боевую гранату. Опасный боеприпас обнаружили патрульные во время обычной проверки документов на дороге. Следователи устанавливают происхождение боеприпаса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции во Львовской области.

Обнаружение боеприпаса

Инцидент произошел в городе Радехов, когда патрульный экипаж остановил 50-летнего водителя скутера. Во время проверки документов правоохранители заметили у него в сумке предмет, который по форме напоминал боевую гранату.

"Правоохранители изъяли боеприпас и направили его на экспертизу. Владелец гранаты, 50-летний местный житель, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — сообщили в ведомстве.

За содеянное мужчине — жителю города Радехов — грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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Также Новини.LIVE сообщали, что переселенка во Львове обратилась в полицию с заявлением о том, что во время конфликта в транспорте ей нанесли телесные повреждения. По словам сына потерпевшей, который является военнослужащим, конфликт возник из-за того, что его мать разговаривала на русском языке.

Львов граната Нацполиция задержание
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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