На Львівщині поліцейські затримали чоловіка з гранатою

Поліцейський біля будівлі поліції. Фото: Нацполіція Львівської області

На Львівщині поліцейські затримали водія електроскутера, який перевозив у сумці бойову гранату. Небезпечний боєприпас виявили патрульні під час звичайної перевірки документів на дорозі. Слідчі встановлюють походження боєприпасу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції у Львівській області.

Виявлення бойового боєприпасу

Інцидент стався у місті Радехів, коли патрульний екіпаж зупинив 50-річного водія скутеру. Під час перевірки документів правоохоронці побачили у нього в сумочці предмет, який за формою нагадував бойову гранату.

"Правоохоронці вилучили боєприпас та скерували його на експертне дослідження. Власник гранати, 50-річний місцевий житель, затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", — повідомили у відомстві.

За скоєне чоловіку – жителю міста Радехів, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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