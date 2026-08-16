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Головна Львів На Львівщині поліцейські затримали чоловіка з гранатою

На Львівщині поліцейські затримали чоловіка з гранатою

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 14:55
На Львівщині поліцейські затримали чоловіка з гранатою
Поліцейський біля будівлі поліції. Фото: Нацполіція Львівської області

На Львівщині поліцейські затримали водія електроскутера, який перевозив у сумці бойову гранату. Небезпечний боєприпас виявили патрульні під час звичайної перевірки документів на дорозі. Слідчі встановлюють походження боєприпасу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції у Львівській області.

Виявлення бойового боєприпасу

Інцидент стався у місті Радехів, коли патрульний екіпаж зупинив 50-річного водія скутеру. Під час перевірки документів правоохоронці побачили у нього в сумочці предмет, який за формою нагадував бойову гранату.

"Правоохоронці вилучили боєприпас та скерували його на експертне дослідження. Власник гранати, 50-річний місцевий житель, затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", — повідомили у відомстві.

За скоєне чоловіку – жителю міста Радехів, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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Як писали Новини.LIVE раніше, 15 серпня, у Львові пішла з життя талановита мисткиня Дарія Альошкіна на 45-му році життя. Із 2010 року мисткиня представляла Україну за кордоном, створюючи монументальні витинанки. Її роботи демонструвалися у Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії, США, Канаді та інших країнах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що  переселенка у Львові звернулася до поліції із заявою про те, що під час конфлікту у транспорі їй завдали тілесних ушкоджень. За словами сина потерпілої, який є військовослужбовцем, конфлікт виник через те, що його мати розмовляла російською мовою.

Львів граната Нацполіція затримання
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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