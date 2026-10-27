Жители Львова обрабатывают деревья. Фото: Львовский горсовет

В среду, 28 октября, во Львове и Львовской области ожидается относительно теплая осенняя погода без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +16 °C, однако ночью и утром местами возможен слабый туман, а на северо-востоке региона синоптики прогнозируют низкую пожарную опасность из-за погодных условий.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Украине. Фото: скриншот

Погода во Львове и области 28 октября

По прогнозу синоптиков, в среду во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет восточного направления со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °C, а днем повысится до +11…+16 °C.

Непосредственно во Львове ночью прогнозируют +4…+6 °C, тогда как днем столбики термометров будут показывать +12…+14 °C.

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Пожары во Львовской области. Фото: Львовский РЦГМ

Пожарная опасность во Львовской области

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 28 октября на большей части области прогнозируют отсутствие пожарной опасности, что соответствует первому классу.

При этом на северо-востоке Львовской области ожидается низкая пожарная опасность второго класса.

Такие погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в природных экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что с 1 ноября во Львове вступят в силу изменения, касающиеся общественного транспорта и организации дорожного движения. В частности, для пассажиров изменятся тарифы на проезд, а на отдельных участках города введут новые правила движения.

Также Новини.LIVE писал, что ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы, однако в течение месяца возможны периоды похолодания. В некоторых регионах температура воздуха будет опускаться ниже нуля, особенно в ночные часы.