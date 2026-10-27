Во Львовской области потеплеет до +16 °C: прогноз на завтра
В среду, 28 октября, во Львове и Львовской области ожидается относительно теплая осенняя погода без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +16 °C, однако ночью и утром местами возможен слабый туман, а на северо-востоке региона синоптики прогнозируют низкую пожарную опасность из-за погодных условий.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 28 октября
По прогнозу синоптиков, в среду во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер будет восточного направления со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °C, а днем повысится до +11…+16 °C.
Непосредственно во Львове ночью прогнозируют +4…+6 °C, тогда как днем столбики термометров будут показывать +12…+14 °C.
Пожарная опасность во Львовской области
По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 28 октября на большей части области прогнозируют отсутствие пожарной опасности, что соответствует первому классу.
При этом на северо-востоке Львовской области ожидается низкая пожарная опасность второго класса.
Такие погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в природных экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что с 1 ноября во Львове вступят в силу изменения, касающиеся общественного транспорта и организации дорожного движения. В частности, для пассажиров изменятся тарифы на проезд, а на отдельных участках города введут новые правила движения.
Также Новини.LIVE писал, что ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы, однако в течение месяца возможны периоды похолодания. В некоторых регионах температура воздуха будет опускаться ниже нуля, особенно в ночные часы.