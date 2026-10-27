Лівів'яни оброблють дерева. Фото: Львівська міськрада

У середу, 28 жовтня, у Львові та Львівській області очікується відносно тепла осіння погода без істотних опадів. Повітря вдень прогріється до +16 °C, однак уночі та вранці місцями можливий слабкий туман, а на північному сході регіону синоптики прогнозують низьку пожежну небезпеку через погодні умови.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Україні. Фото: скриншот

Погода у Львові та області 28 жовтня

За прогнозом синоптиків, у середу на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачається, однак уночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °C, а вдень підвищиться до +11…+16 °C.

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Безпосередньо у Львові вночі прогнозують +4…+6 °C, тоді як удень стовпчики термометрів показуватимуть +12…+14 °C.

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Пожежі на Львівщині. Фото: Львівський РЦГМ

Пожежна небезпека на Львівщині

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 28 жовтня на більшій частині області прогнозують відсутню пожежну небезпеку, що відповідає першому класу.

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При цьому, на північному сході Львівщини очікується низька пожежна небезпека другого класу.

Такі погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж у природних екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що з 1 листопада у Львові набудуть чинності зміни, які стосуються громадського транспорту та організації дорожнього руху. Зокрема, для пасажирів зміняться тарифи на проїзд, а на окремих ділянках міста запровадять нові правила руху.

Також Новини.LIVE писав, що листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму, однак протягом місяця можливі періоди похолодання. У деяких регіонах температура повітря опускатиметься нижче нуля, особливо в нічні години.