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Главная Львов Во Львовской области потеплеет до +22 °С: прогноз на завтра

Во Львовской области потеплеет до +22 °С: прогноз на завтра

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27 сентября 2026 19:21
Погода во Львовской области 28 сентября: температура поднимется до +22 °С
Дети во Львове. Фото: facebook.com/lviv.adm

Во Львовской области в понедельник, 28 сентября, осадков не прогнозируют, а днем температура воздуха местами поднимется до +22 °С. При этом в ночные и утренние часы синоптики предупреждают о слабом тумане.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове
Прогноз пожарной опасности во Львовской области. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Погода во Львовской области

Погодные условия 28 сентября будет определять юго-западная периферия антициклона, центр которого будет находиться над странами Балтии. В течение суток в области ожидается облачная погода с прояснениями.

Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман, который может ухудшать видимость на дорогах.

Ветер будет восточного направления со скоростью 5–10 м/с. В ночные часы температура воздуха на территории области опустится до +4...+9 °С.

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Днем станет значительно теплее. Столбики термометров будут показывать от +17 °С до +22 °С.

Погода во Львове 28 сентября

В самом Львове температурные колебания в течение суток также будут ощутимыми. Ночью синоптики прогнозируют +5...+7 °С.

В дневные часы воздух в областном центре прогреется до +19...+21 °С. Осадков в городе не ожидается.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Шептицком 36-летний военнослужащий во время отпуска взорвал гранату в ходе конфликта с прохожими. Осколочные ранения получили три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина.

Также Новини.LIVE писал, что с 1 октября во Львове не планируют повышать тарифы на проезд, газ и электроэнергию, а стоимость водоснабжения останется на установленном в августе уровне.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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