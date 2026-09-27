Погода на Львівщині 28 вересня: температура підніметься до +22 °С

Діти у Львові. Фото: facebook.com/lviv.adm

У Львівській області в понеділок, 28 вересня, опадів не прогнозують, а вдень температура повітря місцями підніметься до +22 °С. При цьому, в нічні та ранкові години синоптики попереджають про слабкий туман.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз пожежної небезпеки на Львівщині. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Погода на Львівщині

Погодні умови 28 вересня визначатиме південно-західна периферія антициклону, центр якого перебуватиме над країнами Балтії. Протягом доби в області очікується хмарна погода з проясненнями.

Істотних опадів синоптики не прогнозують. Уночі та вранці місцями утворюватиметься слабкий туман, який може погіршувати видимість на дорогах.

Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У нічні години температура повітря на території області опуститься до +4...+9 °С.

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Удень стане значно тепліше. Стовпчики термометрів показуватимуть від +17 °С до +22 °С.

Погода у Львові 28 вересня

У самому Львові температурні коливання протягом доби також будуть відчутними. Уночі синоптики прогнозують +5...+7 °С.

У денні години повітря в обласному центрі прогріється до +19...+21 °С. Опадів у місті не передбачається.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Шептицькому 36-річний військовослужбовець під час відпустки підірвав гранату в ході конфлікту з перехожими. Осколкові поранення дістали троє жінок віком 17, 18 і 56 років та 26-річний чоловік.

Також Новини.LIVE писав, що з 1 жовтня у Львові не планують підвищувати тарифи на проїзд, газ та електроенергію, а вартість водопостачання залишиться на встановленому в серпні рівні.