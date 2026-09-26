Погода во Львовской области 27 сентября: синоптики прогнозируют потепление

Львов после дождя. Фото: Львовский городской совет

Во Львовской области в воскресенье, 27 сентября, ожидается теплая осенняя погода без существенных осадков. Днем температура воздуха поднимется до +17...+22 °С, однако ночью и утром местами возможен туман.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Туман во Львове. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львовской области 27 сентября

Погодные условия в регионе будет определять поле повышенного атмосферного давления. По прогнозу синоптиков, во Львовской области будет облачно с прояснениями, а существенных осадков в течение суток не ожидается.

В ночные и утренние часы в отдельных районах области будет образовываться туман. Ветер прогнозируют южного направления со скоростью 2–5 м/с.

Ночью температура воздуха во Львовской области составит от +4 °С до +9 °С. В дневные часы станет значительно теплее — столбики термометров поднимутся до +17...+22 °С.

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В самом Львове синоптики также прогнозируют теплый день. Ночью температура воздуха опустится до +6...+8 °С.

Днем в городе ожидается от +18 °С до +20 °С. Существенных осадков прогноз не предусматривает.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что с 1 октября во Львове не планируют повышать тарифы на проезд, электроэнергию и газ, а стоимость водоснабжения останется на установленном в августе уровне.

Также Новини.LIVE писал, что СБУ задержала во Львове двух мужчин, которых подозревают в регистрации 14 терминалов Starlink для российских вооруженных формирований. По данным следствия, для этого они обманом получили паспортные данные 14 украинцев, а активированные системы использовали российские силы на Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях.