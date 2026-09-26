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Головна Львів На Львівщині потеплішає до +22 °С: прогноз погоди на завтра

На Львівщині потеплішає до +22 °С: прогноз погоди на завтра

Ua ru
26 вересня 2026 17:22
Погода на Львівщині 27 вересня: синоптики прогнозують потепління
Львів після дощу. Фото: Львівська міська рада

У Львівській області в неділю, 27 вересня, очікується тепла осіння погода без істотних опадів. Удень температура повітря підніметься до +17...+22 °С, однак уночі та вранці місцями можливий туман.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з пвосиланням на Львіський регіональний центр з гідрометеорології.

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Туман во Львове
Туман у Львові. Фото: Львіський регіональний центр з гідрометеорології

Погода на Львівщині 27 вересня

Погодні умови в регіоні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. За прогнозом синоптиків, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, а істотних опадів протягом доби не очікується.

У нічні та ранкові години в окремих районах області утворюватиметься туман. Вітер прогнозують південного напрямку зі швидкістю 2–5 м/с.

Уночі температура повітря на Львівщині становитиме від +4 °С до +9 °С. У денні години стане значно тепліше — стовпчики термометрів піднімуться до +17...+22 °С.

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У самому Львові синоптики також прогнозують теплий день. Уночі температура повітря опуститься до +6...+8 °С.

Удень у місті очікується від +18 °С до +20 °С. Істотних опадів прогноз не передбачає.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що з 1 жовтня у Львові не планують підвищувати тарифи на проїзд, електроенергію та газ, а вартість водопостачання залишиться на встановленому в серпні рівні.

Також Новини.LIVE писав, що СБУ затримала у Львові двох чоловіків, яких підозрюють у реєстрації 14 терміналів Starlink для російських збройних угруповань. За даними слідства, для цього вони обманом отримали паспортні дані 14 українців, а активовані системи використовували російські сили на Донецькому, Херсонському та Запорізькому напрямках.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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