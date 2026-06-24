Во Львовской области мужчина совершил ДТП и заявил об убийстве матери

Разбитая машина жертвы ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В городе Пустомыты Львовской области около 7:10 на улице Глинской патрульные полицейские обнаружили автомобиль без номерных знаков, двигавшийся по дороге. Водитель столкнулся со служебным транспортным средством и другим автомобилем, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Мужчина стал виновником смертельного ДТП и заявил об убийстве матери

По данным правоохранителей, водитель Audi Q5 двигался без номерных знаков.

Когда полиция пыталась остановить правонарушителя, тот увеличил скорость и, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем Volkswagen. От удара Volkswagen отбросило во двор частного дома, а водитель погиб на месте происшествия от полученных травм.

Автомобиль виновника аварии. Фото: Национальная полиция Украины

24-летнего водителя Audi задержали на месте. Он также сообщил, что убил свою мать — факт убийства подтвердили правоохранители, однако личность преступника устанавливают. Женщину обнаружили в квартире, где она проживала, с ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса и направлен на медицинское обследование.

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Следственные действия продолжаются.

Виновник аварии. Фото: Национальная полиция Украины

Новини.LIVE сообщали, что 14 июня во Львовской области произошла авария, в результате которой погиб один человек, а четверо других получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Шептицком с участием автомобилей Renault Megane и Peugeot Partner, водительница последнего погибла на месте.

Также Новини.LIVE рассказывали о раскрытой схеме с соцвыплатами на 41 млн гривен. Бывшим должностным лицам Дрогобычской районной государственной администрации объявили подозрение в масштабном присвоении бюджетных средств путем незаконного начисления социальных выплат. В настоящее время ведется расследование.

В соавторстве с Софией Медведевой

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