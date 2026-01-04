Ситуация с электроснабжением во Львове и Львовской области 5 января 2026 года — будут ли отключения

Во многих регионах завтра не будет света — как на Львовщине
В понедельник, 5 января, в большинстве областей Украины будут действовать почасовые отключения света. Правда, в некоторых регионах обойдется без ограничений.
Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Отключение света во Львове и области 5 января
"В большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — говорится в сообщении Укрэнерго.
По состоянию на вечер 4 января графиков от Львовоблэнерго нет. Вероятно, что во Львове и Львовской области обойдется без отключений.
Где посмотреть свою очередь отключений, если ограничения все-таки применят
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
Эта же информация есть в чат-ботах:
- "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Кроме того, можно воспользоваться приложением КомКом.
Напомним, ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной. 5 января будут действовать аварийные отключения не по графикам.
Также мы сообщали, что во многих регионах Украины 5 января введут графики отключения света. Причиной ограничений являются последствия российских атак по энергообъектам.
