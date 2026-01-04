Ситуация с электроснабжением во Львове и Львовской области 5 января 2026 года — будут ли отключения

Львов в темноте. Фото иллюстративное: Львовский городской совет

В понедельник, 5 января, в большинстве областей Украины будут действовать почасовые отключения света. Правда, в некоторых регионах обойдется без ограничений.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отключение света во Львове и области 5 января

"В большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — говорится в сообщении Укрэнерго.

По состоянию на вечер 4 января графиков от Львовоблэнерго нет. Вероятно, что во Львове и Львовской области обойдется без отключений.

Где посмотреть свою очередь отключений, если ограничения все-таки применят

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Эта же информация есть в чат-ботах:

"Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

"Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Кроме того, можно воспользоваться приложением КомКом.

Напомним, ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной. 5 января будут действовать аварийные отключения не по графикам.

Также мы сообщали, что во многих регионах Украины 5 января введут графики отключения света. Причиной ограничений являются последствия российских атак по энергообъектам.