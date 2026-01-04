Ситуація з електропостачанням у Львові та на Львівщині 5 січня 2026 року — чи будуть відключення

У багатьох регіонах завтра не буде світла — як на Львівщині
У понеділок, 5 січня, у більшості областей України діятимуть погодинні відключення світла. Щоправда, у деяких регіонах обійдеться без обмежень.
Про це в середу, 10 грудня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Відключення світла у Львові та області 5 січня
"У більшості регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — йдеться в повідомленні Укренерго.
Станом на вечір 4 січня графіків від Львівобленерго немає. Імовірно, що у Львові та на Львівщині обійдеться без відключення.
Де подивитися свою чергу відключень, якщо обмеження все-таки застосують
Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".
Ця ж інформація є в чат-ботах:
- "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Крім того, можна скористатися застосунком КомКом.
Нагадаємо, ситуація з електропостачанням в Одеській області залишається складною. 5 січня діятимуть аварійні відключення не за графіками.
Також ми повідомляли, що в багатьох регіонах України 5 січня введуть графіки відключення світла. Причиною обмежень є наслідки російських атак по енергооб'єктах.
