На границе с Польшей задержали мужчину, который вез медпрепараты

Найденные препараты в автобусе. Фото: facebook/LVcustomsUA

Водитель пассажирского автобуса вез в Украину ограничении для ввоза медицинские препараты на 900 тысяч гривен. Таможенники обнаружили их в салоне авто на границе с Польшей.

Об этом сообщили во Львовской таможне 22 июля.

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Таможенники рассказали, что 22 июля на пункте пропуска "Краковец-Корчова" они остановили пассажирский автобус сообщением "Щецин — Херсон". Водитель заверил, что перевозит три беспроводных микрофона и детскую фотокамеру, однако во время проверки автобуса были обнаружены запрещенные вещи.

"При осмотре салона автобуса работники таможни обнаружили термосумку с лекарственными средствами различной вместимости, подлежащих ограничениям к ввозу в Украину. В частности, речь идет о 24 упаковки шприц-ручек OZEMPIC и 19 таких же ТМ "WEGOVY"", — говорится в сообщении.

Медпрепараты, которые обнаружили у водителя автобуса. Фото: facebook/LVcustomsUA

Медпрепараты, которые обнаружили у водителя автобуса. Фото: facebook/LVcustomsUA

По словам водителя, его попросили об услуге незнакомые люди и он сам не понимал, что перевозит. Таможенники составили по данному факту протокол, согласно ч.3 ст. 471 ТКУ.

Напомним, в Одесской области задержали груз, где вместо гуманитарки была контрабанда. Житель Молдовы пытался завезти незадекларированного товара на около миллиона гривен.

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