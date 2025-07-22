На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який віз медпрепарати

Знайдені препарати в автобусі. Фото: facebook/LVcustomsUA

Водій пасажирського автобуса віз в Україну обмежені для ввезення медичні препарати на 900 тисяч гривень. Митники виявили їх в салоні авто на кордоні з Польщею.

Про це повідомили у Львівській митниці 22 липня.

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Митники розповіли, що 22 липня на пункті пропуску "Краківець-Корчова" вони зупинили пасажирський автобус сполученням "Щецин — Херсон". Водій запевни, що перевозить три бездротові мікрофони та дитячу фотокамеру, однак під час перевірки автобуса були виявлені заборонені речі.

"Під час огляду салону автобуса працівники митниці виявили термосумку з лікарськими засобами різної місткості, що підлягають обмеженням до ввезення в Україну. Зокрема, йдеться про 24 упаковки шприц-ручок OZEMPIC та 19 таких же ТМ "WEGOVY", — йдеться у повідомленні.

Медпрепарати, які виявили у водія автобуса. Фото: facebook/LVcustomsUA

Медпрепарати, які виявили у водія автобуса. Фото: facebook/LVcustomsUA

За словами водія, його попросили про послугу незнайомі люди і він сам не розумів, що перевозить. Митники склали за цим фактом протокол, відповідно до ч.3 ст. 471 МКУ.

Нагадаємо, на Одещині затримали вантаж, де замість гуманітарки була контрабанда. Житель Молдови намагався завезти незадекларованого товару на близько мільйон гривень.

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